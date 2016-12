Çka duhet të hash çdo mëngjes për lëkurë të pastër

Tweet on Twitter

Sekreti i vërtetë për të pasur një lëkurë të pastër fshihet tek ushqimet që i jep trupit çdo ditë

Çfarë këshillojnë dermatologët për të ngrënë çdo mëngjes, në mënyrë që të kesh gjithmonë lëkurë të pastër e të shëndetshme?

Sipas dermatologes Dr. Jessica Wu, dita duhet nisur me ushqime të cilat kanë përmbajtje të lartë acidesh yndyrore Omega-3. Ku gjendet? Në sardele, farat Chia ose arra. Avokadot janë gjithashtu një ushqim i mirë për lëkurën, sepse janë të pasura me elementë që luftojnë bakteret. Përveç kësaj, këto produkte ushqejnë lëkurën edhe me yndyra të shëndetshme duke i dhënë asaj shkëlqimin natyral.

Kështu, përveç qumështit me drithëra në mëngjes, mbaj një dietë të balancuar edhe me acidet yndyrore, të cilat të ndihmojnë të kesh gjithmonë lëkurë rinore.