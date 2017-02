Tweet on Twitter

Në një sesion të zakonshëm të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, përfaqësues të Beogradit dhe Prishtinës u përplasën përsëri me dy vizione të kundërta.

Serbia përfaqësohej kësaj here nga Presidenti Tomislav Nikoliç, i cili shprehu pakënaqësi rreth përpjekjeve të Prishtinës për krijimin e një ushtrie, shkruan tch.

Ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku tha nga ana e saj se Prishtina nuk do të diskutojë me Serbinë dhe me asnjë vend tjetër për krijimin e Forcave të Armatosura. /