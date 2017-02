Cilat ushqime të mykura mund të hahen? Zbulojini në këtë artikull

Askush nuk dëshiron të hajë ushqime të mykura, apo jo? Myku është zakonisht një tregues mjaft i qartë se ushqimi është i skaduar – instinktet na inkurajojn që t’ju qëndrojmë larg këtyre ushqimeve.

Dhe ky është një instinkt i mirë, sepse disa myqe prodhojnë mykotoksina (mycotoxins), të cilat janë substanca helmuese që mund t’ju sëmurin. (Aflatoksina është një lloj mykotoksine që shkakton kancer.)

Por megjithatë edhe pse nuk është i bukur apo mund t’ju sëmurë nuk do të thotë se është gjithnjë kështu. Hidhini një sy djathit blu, ose djathit me myk. Ai është tërësisht i ngrënshëm.

Edhe pse shumë myqe rriten në ushqime, atom und të konsumohen pa frikë. Pra, myk nuk do të thotë gjithmonë ushqim i dënuar për në plehra. Ja një listë me ushqime që mund të konsumohen:

1. Sallam i fortë. Edhe pse mund të zërë myk, ky lloj sallmi mund të konsumohet, mjafton të heqësh pjesën e mykur. Është normale për një produkt të vetë-qëndrueshëm si ky që të zhvillojë myk me kalimin e kohës. 2. Djathi i fortë. Në ato raste të rralla kur djathi në fakt mbahet për një kohë të gjatë në frigorifer, mund të zhvilllojë myk. Megjithatë është plotësisht i ngrënshëm. Vetëm prejeni pjesën e mykut afërsisht një centimetër rreth tij. 3. Specat me ngjyra (edhe gogozharet) që kanë një përmbajtje të pakët me lagështi, ende mund të hahen, edhe nëse myken në pjesë të veçanta. Vetëm prejini rreth e rrotull njollat e vogla të mykut. Ndërsa frutat të tjera, si pjeshkët, duhet të flaken, sepse përmbajtja e lartë e lagështisë tregon se mund të jenë të kontaminuara nën sipërfaqe.

4. Perimet e forta, me përmbajtje të ulët të lagështisë – të tilla si lakra dhe karota, mund të hahen edhe nëse shfaqet pak myk. Vetëm prejeni vendin rreth e rrotull tij.

Nëse ju nuk jeni të sigurt se çfarë mund të konsumohet ende, më mirë mos rrezikoni. Hidheni në plehra atë ushqim.