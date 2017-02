Cila është akullorja më e shëndetshme?

Të gjithë e dimë që akullorja nuk është ushqim i shëndeshëm. Për shkak të kombinimit të kremit të qumshtit me sheqerin, asnjëherë nuk do të kuptojmë se çfarë po hamë tamam dhe se sa fruta të thata apo të freskëta gjenden në të. Shumë tregëtar mjaftohen edhe vetëm me ngjyrues e aromatizues. Megjithatë, është një lloj akullore më e shëndetshme se të tjerat, ose, më mirë të themi, më pak e dëmshme se të tjerat. Ndërsa kremi i qumshtit punohet, akullorja merr ajër, çka pengon krijimin e një mase të fortë e të ngjeshur kremi. Disa lloje akulloresh marrin më hsumë ajër se të tjerat. Rrjedhimisht, masa e kremit dhe sheqerit në to është më e pakët. Pra, sa më tepër ajër të ketë akullorja, aq më pak e dëmshme është. Kjo është menjëherë e dallueshme edhe me sy edhe duke u provuar. Megjithatë, kujdes! Me ajër pa ajër, mos hani përditë!