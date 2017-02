Çfarë ndodh nëse Ramushi ekstradohet në Serbi, përgjigja e fuqishme e Daut Haradinaj

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Vëllai i Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, i ftuar në emisionin “Kojshia Show”, ka folur rreth ngjarjeve të fundit me Serbinë.

Ai u shpreh se ne jemi një shtet i pavarur dhe rruga më e mirë është se Serbia të bashkëpunojë me ne në rrugën e dialogut.

Deputeti nga radhët e AAK-së kur u pyet nga moderatori se çfarë do të ndodhë nëse Ramushi ekstradohet në Serbi, ai u përgjigj se: “Serbia e ka marrë me kohë përgjigjen dhe jemi të gatshëm t’ia japim përseri. Kjo nuk është vetëm një qeshtje personale, por e gjithë kosovarëve dhe nuk do të tolerojmë asnjë cënim sovraniteti.”

I pyetur nëse qeshtja e Haradinaj ka ulur imazhin e Kosovës, ai u shpreh se : “Përkundrazi, e ka rrit imazhin e Kosovës. Ky regjion i Francës është kthyer në një Republikë Shqiptare sepse mijëra shqiptare janë solidarizuar dhe kanë demonstruar kundër këtij vendimi.”