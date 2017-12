Këtu janë 10 përdorime mahnitëse të sodës së bukës:

Deodorizoni këpucët – Silleni disa sode buke në këpucët tuaja për të hequr qafe erën e keqe dhe për të shmangur efektet e kimikateve të dëmshme në kuti aerosol helmuese.

Antacid për urth – Acidi i stomakut reagon dhe spërkat deri në ezofag pas ushqimeve të rënda ose tepër pikante, por një lugë çaji sode buke në një gotë uji neutralizon këto efekte dhe trajton urth.

Deodorant nën-krah – Deodorantët janë të mbushura me kimikate të rrezikshme dhe me alumin, e cila ka qenë e lidhur me kancerin. Ju duhet të spërkatni disa sode buke në sqetull dhe kështu të luftoni djersitje të tepruar dhe erë të keqe.

Përdorim për dush – Shto 5 lugë sode buke në një vaskë të plotë dhe të gëzojnë në banjë që do të çhelmoj dhe alkalize trupin.

Perime dhe fruta – Për të pastruar veggies dhe fruta, vetëm pastroj me sode buke.

Trajton kafshimet nën buzë- Për të zbutur kafshimet, vetëm aplikoni disa sode buke në zonat e prekura.

Rrobat e pastra – Detergjentët komercialë shpesh janë të larta në metale të rënda dhe toksina të tjera, dhe largimet e njollës dhe aromat freskuese mund të dëmtojnë lëkurën. Prandaj, shtoni një lugë gjelle sode buke në një filxhan me ujë dhe pastroni rrobat e vegjëlve dhe fëmijëve tuaj.

Pastë dhëmbësh – Shto një lugë çaji të këtij produkti të mrekullueshëm në një lugë çaji uji dhe përdorni këtë pastë dhëmbësh natyral për të rritur shëndetin tuaj oral, dhe pastroni dhe zbardhini dhëmbët.

Trajto kërpudhat toenail-Shto disa sode buke në ujë të ngrohtë dhe thith këmbët tuaja në të për të hequr qafe toenail kërpudhat.

Nëse përzieni sodën e pjekjes me uthull të mushtit të papërpunuar, ju do të merrni një ilaç të fuqishëm në trajtimin e imunitetit të dobët dhe dispepsi.

Ju mund ta përdorni atë për të rritur gjithashtu imunitetin. Just mix një lugë gjelle uthull dhe një lugë çaji sode buke në një gotë të gjatë me ujë.

Sode buke dhe lëng limoni tonik

Toniku i mëposhtëm do t’ju ndihmojë të luftoni inflamacionin dhe të ndihmoni tretjen:

përbërësit:

1 lugë çaji sode buke

Gjysma e limonit

8 ounces ujë të pastruar.

Udhëzime:

Shtoni përbërësit në ujë të pastruar dhe pini këtë tonik në stomak bosh në mëngjes.

Ky rutinë do të japë efekte të pabesueshme në një kohë shumë të shkurtër!