Analisti kosovar Berat Buzhala komentoi për “Open” mosdekretimin e Genc Cakajt si ministër i Jashtëm nga Presidenti Ilir Meta nëpërmjet një analize, ku zbardhi edhe shumë prapaskena të kulisave politike në Kosovë e Shqipëri.

“Kosova është dakord me mos dekretimin e Genc Cakajt si Ministër i Jashtëm i Shqipërisë, përveç Baton Haxhiut i cili e promovoi në studion e tij dhe për pak kapi një post shumë të lakmueshëm për dikë që do të bëjë karrierë politike”, tha Buzhala.

Ai shtoi më tej se ka një skenar për copëtimin e Kosovës dhe palët politike në Shqipëri dhe Kosovë janë duke u rreshtuar, disa krah Berlinit që refuzon ndarjen dhe disa krah SHBA-ve.

“Që kur Rama u afrua me Thaçin, lëvizja Vetëvendosja u ftoh me Ramën dhe filloi takimet me Metën. Duket se ata kanë patur një influencë në vendimin e tij. Rama tha se gjithkush që dyshon tek patriotizmi i Thaçit, është gomar dhe kuptohet ku e kishte fjalën”, u shpreh Buzhala.

Ai madje zbuloi se shkarkimi i Ditmir Bushatit nga kryeministri Edi Rama është bërë për shkak se kreu i diplomacisë shqiptare kishte marrëdhënie të këqija me Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

“Beteja në Shqipëri mes Ilir Metës dhe Edi Ramës është për copëtimin ose jo të Kosovës. Në Kosovë u prit me entuziazëm mosdekretimi i Gent Cakës nga Presidenti Ilir Meta. Është një betejë politike e fituar nga Meta deri tani. Ditmir Bushati ka pasur raport negative me Hashim Thaçin, kjo vërehet edhe në postimin e tij pas shkarkimit më 31 dhjetor”, deklaroi Buzhala.

Çështja ‘Cakaj’, Haxhiu: S’ka thënë që do korrigjim kufijsh

Në një lidhje në studion e “Open”, Baton Haxhiu deklaroi se Gent Caka, personi që nuk është dekretuar si ministër i Jashtëm nga Presidenti Ilir Meta, nuk ka thënë kurrë që është për korrigjimin e kufijve Kosovë-Serbi.

“Caka nuk ka thënë që është për korrigjim të kufijve. Argumentat e Presidencës janë diletantizëm. Meta përdori jashtë kontekstit një deklaratë të Cakës. Caka foli për angazhimin e shtuar diplomatik të BE-së që të zgjidhë të gjitha çështjet e hapura për kufirin në rajon”, u shpreh Haxhiu.

“Ky është fundi i një Presidenti kushtetues”, shtoi Haxhiu.

Por midis Baton Haxhiut dhe gazetarit Nikoll Lesi pati një debat të ashpër, me botuesin e gazetës “Koha Jonë” që tha se analisti kosovar si mik i kryeministrit Edi Rama është “skenarist i çështjes Cakaj”.

Sipas Lesit ky skenar ka ndikuar edhe në mosdekretimin e Cakajt nga Presidenti Meta. Ai gjithashtu theksoi se ka një pakt mes Ramës dhe presidentit serb Aleksandër Vuçiç, me shefin e ezkekutivit shqiptar që mbështet ndarjen e Kosovës dhe Gent Cakajn e Baton Haxhiun i ka “ushtarë” që i përdor në marrëdhënien dypalëshe me Serbinë.

DEBATI HAXHIU-LESI:

Lesi: Ky ka një vit që ka ardhur në Shqipëri. Nuk ka eksperiencë më vjen keq Baton. Ti ke Bushatin shumë mirë, ministër i shkëlqyer. Shumë mirë e ke.

Haxhiu: Të sugjeroj të takosh Gent Cakajn, po përgatitu mirë se nuk ke fjalor të përballesh me të.

Lesi: Po mirë atëherë bëje ministër Kulture. Atë si ministër nuk e do as Kosova. Këshilloje kryeministrin se je këshilltar i tiji. Kam folur rreth 3 orë me Ramën sot. I kam thënë ti ke nevojë me këshilltar të qetë dhe jo servil.

Mos më trego mua për Edi Ramën. Kur e ke njohur ti unë e kam pasur gazetar të Koha Jonë bashkë me Arian Çanin.