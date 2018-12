Ish-zëvendës-kancelari austriak Erhard Busek mendon se BE duhet të ndryshojë strategjinë e saj drejt Ballkanit Perëndimor, duke e dhënë një ide të re.

Siç thotë ish-zyrtari i lartë austriak, BE’ja duhet t’i fus të gjitha vendet e rajonit në Ballkanin Perëndimor përnjeherë, dhe kjo gjë thotë se duhet të ndodhë menjëherë

Në një debat të organizuar mbrëmë në Vjenë, ku u fol për ekuilibrin e Presidencës Austriake në BE dhe zgjedhjet e majit në Parlamentin Evropian, Bursek theksoi se është e pakuptimtë që BE’ja të luajë rolin e ‘doktorit’ dhe të bëjë përpjekje për të shëruar.

Busek ka marrë si shembull jugun e Italisë, duke thënë se ajo pjesë nuk është fare e pjekur për BE mirëpo është në Bashkim. Sipas tij, kjo tregon se BE’ja duhet t’i ketë të gjitha shtetet brenda unionit.

“Jugu i Italisë nuk është i pjekur për BE, por është në Bashkim, ne duhet të kemi të gjithë Ballkanin në BE urgjentisht. Çdo gjë tjetër në realitet do të ishte e padrejtë”, ka thënë Busek, që udhëheqë me Institutit për Rajonin e Danubit dhe Evropën Qendrore.

Ish-zëvendëskancelar Busek vuri në dukje se shumë nga instrumentet e BE ishin të vjetëruara, madje ai ka shprehur pesimizëm pasi tha se e tillë do të jetë edhe presidenca e saj e rradhës, duke potencuar se “nuk jam i sigurt se sa e dobishme është”.

Kjo ide e Busek është e re lidhur me procesin e integrimit të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Deri tani, BE’ja përdor kritere të ashpra për vendet që duhet të bëhen anëtare, mirëpo e kishte ‘lëshuar dorën’ me disa vende si Bullgaria, që ka shkallë të lartë të korrupsionit.

Ndryshe, Shqipëria e Serbia janë më afër anëtarësimit në BE, ndërkohet që shtetet si Maqedonia, Mali i Zi e Kosova janë mjaft larg. Madje, Kosova nuk ka marrë akoma as vizat.

***

Papa, udhëheqësve botërorë: Mos fajësoni emigrantët për problemet tuaja

Papa Françesku dënoi udhëheqësit nacionalistë të cilët fajësojnë emigrantët për problemet në vendet e tyre, pasi, siç tha, janë vetë ata që po nxisin mosbesimet në shoqëri përmes fitimeve të pandershme dhe politikave ksenofobike dhe raciste.

Papa, 82 vjeçar, i cili iu doli në mbrojtje emigrantëve gjatë gjithë papatit të tij, i bëri këto komente në mesazhin e tij për Ditën Botërore të Paqes të Kishës Katolike. Letra iu dërgohet krerëve të shteteve dhe qeverive si dhe organizatave ndërkombëtare.

Mesazhi i Papës vjen në kohën kur emigracioni është një nga çështjet më të diskutueshme në vende të ndryshme si: Shtetet e Bashkuara, Italia, Gjermania dhe Hungaria.

“Adresimet politike që tentojnë të fajësojnë emigrantët për çdo të keqe dhe privojnë shpresën nga të varfrit, janë të papranueshme”, ka shkruar Papa në letër, por nuk ka përmendur konkretisht ndonjë vend apo udhëheqës, raporton REL.

Ai tha se në kohët e sotme “po shënojnë një klimë të mosbesimit e rrënjosur në frikën ndaj të tjerëve ose të huajve, ose ankthit për sigurinë personale”.

Papa Françesku shprehet se është i trishtuar se ky mosbesim gjendet “gjithashtu në nivelin politik, në qëndrimet e refuzimit dhe format e nacionalizmit të cilat po vënë në pikëpyetje vëllazërinë, për të cilën bota jonë e globalizuar ka aq shumë nevojë”.