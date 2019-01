Marrëveshja “Brexit” që kryeministrja Theresa May kishte arritur me Bashkimin Europian dhe që i siguronte Britanisë së Madhe një dalje të rregullt nga unioni është rrëzuar në mbrëmje në Parlament, pasi 230 deputetë votuan kundër saj.

432 deputetë votuan në total për marrëveshjen, e cila përcakton kushtet e daljes së Britanisë nga BE më 29 mars, ndërsa rezultati i votimit po vlerësohet si humbja më e keqe për një qeveri në historinë britanike. Konservatorët mbështetës të Brexit u bashkuan me partitë e opozitës dhe Partinë e Bashkimit Demokratik për të shkelur qeverinë në “votimin domethënës”, të cilin kryeministrja May e shtyu pak para Krishtlindjes me shpresën e kotë për të fituar terren.

Kjo disfatë e May-t për t’i siguruar Britanisë shmangien e një katastrofe nëpërmjet daljes pa marrëveshje nga BE vjen dhjetë javë para kohës kur vendi parashihet të lërë bllokun. Një vendim i tillë ka ardhur edhe pse May u kishte bërë thirrje të gjithë politikanëve ta mbështesin marrëveshjen e saj.

Kryeministrja britanike iu adresua deputetëve të Parlamentit, në përpjekjen e fundit të saj për të siguruar mbështetje për marrëveshjen, duke thënë se një referendum i dytë do të krijonte një përçarje të mëtejshme.

Sipas saj, “jo marrëveshje” do të thoshte jo partneritet të sigurisë me BE-në. Ajo gjithashtu tha se marrëveshja e saj ofronte bazën për një partneritet ekonomik afatgjatë me BE. Duke përsëritur thirrjen për të votuar pro saj, May u tha depuetëve se një votë kundër marrëveshjes së saj do të ishte një votë për “pasigurinë, ndarjen dhe rrezikun shumë real të asnjë marrëveshje”, e pavarësisht kësaj ata e rrëzuan planin e kryeministres.

Ndërkohë, udhëheqësi i Partisë Laburiste, Jeremy Corbin ka thënë se kjo ka qenë një nga kohët më kaotike që ka përjetuar si deputet. “Sekretari i mëparshëm i Brexit – një nga ish-sekretarët e Brexit – premtoi një dokument ‘të hollësishëm’, ‘të saktë’ dhe ‘substancial’. Qeveria dështoi ta dorëzojë atë. Kështu që unë konfirmoj se Laburistët do të votojnë kundër kësaj marrëveshjeje sonte sepse është një marrëveshje e keqe për vendin”, tha Corbyn para votimit.

Pas votimit, Corbyn u zhvendos menjëherë te iniciativa për të kërkuar një votë mosbesimi për qeverinë, çka mund ta çojë Britaninë edhe në zgjedhje të prakohshme parlamentare. “Kjo është një humbje katastrofike. Parlamenti ka dorëzuar vendimin për marrëveshjen e saj. Vonesa dhe mohimi kanë arritur në fund”, tha ai.

Ndërkohë pas humbjes, edhe vetë May kërkoi një votim formal mosbesimi për qeverinë e saj, duke thënë se do të kryhej sa më shpejt.

Kryeministrja tha se votimi nuk kishte zbuluar se çfarë lloj marrëveshje do të ishin të gatshëm të mbështesin deputetët, kështu që nëse ajo do të fitonte votën e mosbesimit, ajo do të hapte bisedime me DUP dhe “parlamentarë të lartë nga i gjithë Parlamenti për të identifikuar se çfarë do të kërkohet për dalje të sigurt nga BE”.

Ajo tha se do të kthehet në Parlament të hënën me një deklaratë zyrtare se si do të vazhdojë.