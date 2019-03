Kur u gjend ne Londer me vete kishte vetem enderrat e nje vajze nga Mitrovica, qe u turbulluan nga fillimi i luftes ne Kosove. Tashme ajo eshte baristeria e pare shqiptare ne Britani dhe nje nder aktivistet me te spikatura ne komunitetin shqiptare ne Britani. Ndiqni rrefimin e Brikena Muharremi ne udhetimi im me Petrit Kuçana ne The Albanian

