Bregu i rikthehet mediave online: Të fshijnë ofendimet, ose gjobë

Ish-deputetja Majlinda Bregu ka ngritur fort zërin për rregullimin me ligj të botës online në Shqipëri, e madje një vit më parë ajo propozoi një nismë që mediat online në Shqipëri të merrnin përsipër të fshihnin komentet me gjuhë urrejtje që cenojnë dhe rrezikojnë dinjitetin e njeriut, ose administratoret e tyre të përballeshin me pasojat ligjore.

Por sot, kur nuk është më deputete atë e mundon fakti nëse do arrijë të zbatohet ndonjëherë nisma e saj.

STATUSI I PLOTE

Prej sot ne Gjermani ka hyre ne fuqi ligji i cili i detyron kompanite e medias sociale( Facebook, Twitter, You Tube), ose te fshijne komentet me gjuhe urrejtjeje dhe permbajtje te dhunshme brenda 24 oreve, ose do te gjobiten me 50 milione euro gjobe.

Para nje jave Komisioni Europian prezantoi nje liste me udhezime per mediat sociale se si te permiresojne fshirjen e kimenteve automatike nga faqet e tyre duke mos lejuar njekohesisht edhe ripostimin e tyre.

Te dyja keto zhvillime vijne pas vendimit te Gjykates se Strasburgut i cili denoi nje portal mediatik ne Estoni pas padise qe. Je kompani estoneze beri ndaj tij.

Para gati dy vjetesh propozova, sigurisht ne nje permase me te vogel, qe mediat online ne Shqiperi te merrnin persiper te fshihnin komentet me gjuhe urrejtje qe cenojne dhe rrezikojne dinjitetin e njeriut, ose administratoret e tyre te perballeshin me pasojat ligjore.

Ne fakt i hapa vetes nje dere me te madhe nga ku gjirizi i injoranteve dhe turlisharesve me pagese, te merrte rrekene e sulmeve te reja.

Me ” vizionaret” me akuzuan se po ju ktheja nenin famekeq te Agjitacion Propagandes komuniste; “elitaret” kishin hallin se ky propozim ligjor po te miratohej do te mbyste lirine e shenjte te shprehjes e te fjales ne Shqiperi; dhe ata qe paguheshin si shares me pagese nga zgerqet e partive politike ( perfshi timen), u bene me te zellshem ne sulme dhe me aktive ne felliqesi, qe te justifikonin normen ditore te pune-sharjes.

Nuk kam asnje mundesi ta ndjek inisiativen time ligjore ne Parlament. Por vazhdoj te besoj fort se rregullimi ligjor dhe/ ose vetrregullimi i botes se online eshte domosdoshmeri ne Shqiperi. Qofte online, ne telefon, snap a telegram poste, e drejta per te respektuar e mos cenuar tjetrin eshte universale. Medium mund te nderrojne emer sipas teknologjive te reja, por njerezimi nuk i iken ketij parimi edhe pse vulgariteti ka gjetur keto kohe nje perandori te re qe eshte bota online. Kur nuk ka rregulla, norma e kulture sjelljeje kjo perandori masive njeh vetem nje arme: lincimin publik.

Dhe nje shoqeri ku e verteta ben me pak lajm se sa genjeshtra me e trashe, e ka me te rende gjoben e bashkejeteses me teknologjine.