Bomba 1 miliard Euro e Rilindjes

Qeveria shpalli para disa ditësh projektin bombastik “1 Miliard Euro” dhe vijon ta propagandojë çdo ditë. Projekti ka për të qenë një bombë e fuqishme për të hedhur në erë financat e brishta shqiptare.

Sipas shpjegimeve qeveritare, projekti do mobilizojë kapitale të firmave dhe/ose bankave e kështu do mundësoje ndërtimin në kohë të shkurtër, në 1-3 vite, të një numri projektesh infrastrukturore, shkollore, shëndetësore etj, ndërsa pagesa do të bëhet me këste të vogla, për një periudhë të gjatë, pa qenë kështu borxh i drejtpërdrejtë i qeverisë por i firmave zhvilluese atyre financuese.

Me këtë skemë ndërsa në pikënisje projekti kushton “1 miliard euro” apo rreth 135 miliardë lekë, në perfundim ai do t’i kushtojë buxhetit të paktën dyfish deri trefish.

Çdo projekt do kryhet nga një zbatues (firme) me paratë e një financuesi (si rregull një bankë). Kosto e çdo projekti përfshin fitimin e zbatuesit dhe interesin e kredisë së financuesit. Asgjë nuk ndryshon në skemën dhe koston financiare të buxhetit të shtetit kur një zbatues është pjesërisht apo tërësisht edhe financues i projektit përkatës me kapitalet e veta.

Të ardhurat tatimore, nga tatimet dhe doganat, llogariten rreth 300 miliardë lekë në vitin 2017 dhe le të pranojmë se do rriten me 5% në çdo vit pasardhës kundrejt atij paraardhës. Nga këtu mund të llogarisim vlerën në para që do të destinojë çdo vit buxheti i shtetit për pagesat për projektin “1 Miliard Euro” e që do të jetë, sipas Ministrit të Financave, sa 5% e të ardhurave tatimore të vitit përkatës.

Kur këto ditë obligacionet shtetërore 10-vjeçare tregëtohen me normë interesi 7.2% (më e lartë së një vit më parë dhe me tendencë rritjeje), do të ishte fare e logjikshme të mendojmë se interesat që do të aplikohen për Projektin “1 Miliard” nga financuesit e projekteve përbërëse për zhvilluesit private të tyre do të jenë më të larta, me gjasa në intervalin 9-13%.

Nëse në formulë përdorim normën e interesit 9%, do të rezultojë se koha e shlyerjes së principalit “1 Miliard euro” do të ishte 12 vite ndërsa kosto totale e buxhetit të shtetit, për principalin dhe interesat do të ishte 266 miliardë lekë apo rreth 2 miliardë euro.

Interesit 11%, jep nje kohëshlyerje prej 14 vitesh dhe kosto totale prej 294 miliardë lekë apo 2.2 miliardë euro. Interesi 13% jep një kohëshlyerje prej 18 vitesh dhe kosto totale 422 miliardë lekë apo mbi 3 miliardë euro.

Edhe pse zyrtarisht nuk kapitalizohen si borxh, këto shuma, si detyrime për t’u paguar, janë po aq borxh publik sa ç’ishin pagesat e vonuara të qeverisë demokrate të cilat qeveria rilindëse i konsideroi si malin me borxhe apo humnerën financiare të marrë trashëgim.

Vlera e tyre, sipas pagesave të kryera nga buxheti i shtetit në vitet 2014-2015 ishte 57 miliardë lekë gjithsej nga të cilat vetëm 16 Miliard lekë pagesa të vonuara për infrastrukturë, pjesa tjetër rimbursime të vonuara tatimore dhe detyrime të tjera të shtetit ndaj firmave private të krijuara në më shumë se 8 vite.

Kur për 57 miliardë lekë apo 0.4 miliardë euro Rilindësit bënë aq shumë zhurmë e pretenduan se ekonomia ishte në prag të rrënimit sa fort e sa shumë duhet bërtitur për këtë borxh të ri shtesë prej 2-3 miliardë euro apo 5-7 herë më i lartë që po na bëjnë peshqesh rilindësit?

Vetëm projekti “1 Miliard Euro” do ta rrisë borxhin publik faktik, brenda dy-tre viteve të ardhshme, në nivelin e 90-100% të PBB nga rreth 70% që është sot, ndërkohë që i sotmi konsiderohet i rrezikshëm për Shqipërinë dhe duhet ulur me patjetër.

Shpenzimet kapitale, pra investimet publike vjetore në tre vitet rilindëse janë në rendin e 60 miliardë lekë apo rreth 440 milionë euro, afro gjysma me financim dhe supervizim të huaj. Edhe kaq pak dhe plani buxhetor nuk realizohet, vonesat dhe problemet në zbatim janë të shumta, supervizioni i kufizuar, dëmet e larta në vlerë e të gjithëpërhapura.

Zbatimi i Projektit “1 Miliard euro”, brenda të cilit projektet përbërëse ndërtohen në 1-3 vite, do të thotë thuajse dyfishim të punëve publike çdo vit, një sforco kjo e papërballueshme për administratën shtetërore, sforco që objektivisht do të sjellë shumëfishim të problemeve të sotme.

Nese shtojmë këtu edhe babëzinë që shfaqet sot qartazi tek vlerat e fryra financare të projekteve publike, kontratat pa garë a me gara fiktive, ofertat fituese sa 99% e fondit buxhetor të projektuar me fryrje, nënkontraktimet ne 3-4 duar, ryshfetet dhe përfitimet abuzive, imagjinohet lehtë se projekti “1 Milard euro” do t’i japë shqiptarëve ca vepra që realisht s’do vlejnë as gjysmë miliard euro por për të cilat shqiptarët do t’i paguajnë oligarkisë politike, afariste, bankare e kriminale, 2-3 miliardë euro.

