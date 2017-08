Bllokohen prodhimet ‘Made in Kosova’, reagon KPK-ja

Sipas këtij, klubi të sulmosh prodhimet ‘Made in Kosova’ për të vetmin qëllim, për të dëmtuar kundërshtarin politikë është jo etike, jo e drejtë dhe tejet e dëmshme për të ardhmen e Republikës së Kosovës. Imazhi i këtyre produkteve është ndërtuar më mund dhe punë të palodhshme shumëvjeçare të punëtorëve dhe pronarëve.

Klubi i prodhuesve të Kosovës shprehë shqetësimin për trajtimin e prodhimeve ‘Made in Kosova’ në tregun e Shqipërisë. Sektori i prodhimit në Kosovë është gjenerator kryesor i zhvillimit ekonomik dhe punësimit, dhe si i tillë është sektori më strategjikë që do ta fuqizon shtetësinë e Kosovës. Andaj, mosrespektimi i marrëveshjeve ndërshtetërore si dhe bllokimi i produkteve ‘Made in Kosova’ në tregjet e Shqipërisë është dëmtim i shtetësisë së Kosovës.

Klubi i Prodhuesve të Kosovës është organizatë që në vazhdimësi punon në avansimin dhe rritjen e shkëmbimit tregtarë në mes dy vendeve. Qëllimi kryesor i KPK-s është të promovon prodhimet ‘Made in Kosova’. Duke marrë parasysh që KPK-ja punon në mbrojtjen e interesit të prodhuesve të Kosovës, ne publikisht kërkojmë që të ndalet bllokimi i prodhimeve të Kosovës në tregun shqiptarë.

Është e pakuptimtë që disa vite me radhë gjatë sezonit të bllokohet patatja përmes tarifave të padrejta, është e pakuptimtë që në pikun e sezonit turistik të akuzohet birra e Kosovës për evazion fiskal.

Këto veprime janë thjesht mjet presioni për të zvogëluar eksportin e Kosovës në Shqipëri.

Ne besojmë që institucionet e Shqipërisë kanë shënuar progres dhe deri në një masë janë duke i zbatuar ligjet dhe rregullat në fuqi, mirëpo ka ende raste ku prodhuesit kosovarë po dëmtohen për shkak të neglizhencës apo bllokimit nga grupet e ndryshme të interesit. Ne fuqimisht besojmë në funksionimin e tregut të lirë, ku mbi të gjitha konsumatori vendos në bazë të kualitetit dhe çmimit. Nuk mund të dëmtohet konkurrenca duke shkelur mbi rregullat e tregut të lirë, me shpifje dhe fabrikim të fakteve.

Klubi i Prodhuesve të Kosovë apelon tek institucionet e Shqipërisë që të trajtojnë prodhimet e Kosovës konform rregullave dhe të aplikohen procedurat preferenciale duke marrë parasysh interesin strategjik dhe kombëtar që ka shkëmbimi tregtarë në mes të dy vendeve.

Ky konsum duhet të bazohet në kualitetin e lartë që kanë prodhimet vendore. Megjithatë, vetëdijësimi i qytetarëve për konsumin e prodhimeve vendore është proces që asnjëherë nuk duhet të ndalet sepse ky proces nuk ka ngjyrim politik, nuk ka ngjyrim institucional e as fetar, por ka ngjyrim individual por me interes të përbashkët. Secili nga ne kemi përgjegjësi që me veprimet tona t’i përkrahim prodhimet ‘Made in Kosova’ e jo t’i dëmtojmë ato.

Të sulmosh prodhimet ‘Made in Kosova’ për të vetmin qëllim, për të dëmtuar kundërshtarin politikë është jo etike, jo e drejtë dhe tejet e dëmshme për të ardhmen e Republikës së Kosovës. Imazhi i këtyre produkteve është ndërtuar më mund dhe punë të palodhshme shumëvjeqare të punëtorëve dhe pronarëve.

Në vitet e fundit Kosova dhe Shqipëria kanë shënuar rritje në shkëmbimin tregtare edhe përkundër vështirësive të mëdha.

Andaj ne si Klub, apelojmë që të ndalen sulmet ndaj prodhimeve të Kosovës sepse në këtë mënyrë nuk i kontribuojmë.