Nuk ishte plotpëmbushëse “diploma shqiptare” për ëndrrat e tij.

Nga Londra në Gjermani duke mos harruar asnjëherë mëmëdheun, ku ishte edhe kandidat për deputet. Por Britania mbeti fushëbeteja ku aspirtat e tij do të përplaseshin me realitetin gjithsesi të huaj, ku thotë se thjesht është vetvetja në Home Office.

Ndiqni rrëfimin e Bledar Meti në #Udhetimiim me @Petrit Kuçana

Proud to be The Albanianian

Misioni vazhdon…

Bledar Meti Udhëtimi im Nuk ishte plotpëmbushëse "diploma shqiptare" për ëndrrat e tij. Nga Londra në Gjermani duke mos harruar asnjëherë mëmëdheun, ku ishte edhe kandidat për deputet. Por Britania mbeti fushëbeteja ku aspirtat e tij do të përplaseshin me realitetin gjithsesi të huaj, ku thotë se thjesht është vetvetja në Home Office. Ndiqni rrëfimin e Bledar Meti në #Udhetimiim me @Petrit KuçanaProud to be The AlbanianianMisioni vazhdon… Posted by The Albanian on Wednesday, December 19, 2018