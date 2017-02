Blair nuk dorëzohet, fushatë anti-Brexit

Tweet on Twitter

Arben Manaj

Negociatat për “divorcin” mes Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Europian pritet të nisin brenda pak javësh, por në Londër zërat kundër “Brexit” bëhen gjithnjë e më të lartë.

Ai pritet të njoftojë këtë të premte nismën që synon të bindë britanikë që të ngrihen kundër “Brexit”, pasi sipas tij, ata nuk kanë qenë të qartë dhe nuk janë njohur me kushtet e shkëputjes para, gjatë dhe pas referendumit.

“Sfida jonë është të tregojmë koston reale të këtij vendimi. Të tregojmë sesi u votua pa u shpjeguar votuesve pasojat reale”, thotë Blair.

Në fjalimin që pritet të mbajë më vonë gjatë ditës, thuhet se Blair nuk do të kundërshtojë rezultatin e referendumit, por do të kërkojë nga britanikët që të reflektojnë mbi pasojat që do të ketë shkëputja.

Blair ishte kryeministëri i Britanisë së Madhe nga viti 1997 deri në vitin 2007.