Në Oksford të Anglisë është duke u zhvilluar Samiti i Lidereve Botëror të Biznesit, me përfaqësues nga elita e biznesit dhe bota akademike nga 55 vende të botës. Në këtë samit, biznesmeni i sukseshem shqiptar, pronari i grupit Eurosig, Z.Kadri Morinaj, ra në sy për faktin se, në mënyrë të pazkontë në kësi eventesh, nuk foli për kompanitë e tij, siç bënë shumica e atyre që floën, por preznatoi Shqipërinë dhe potencialet e saj për invetsime të huaja. Vet Z.Moinaj, por edhe grupi i tij “Eurosig”, në këtë samit u nderuan me Çmimin “Sokrates”, “për arritje të jashtëzkonshme në fushën e biznesit.

Në samitin e këtij viti, fokusi ishte vënë tek tendencat inovative në biznes dhe arsimim dhe menazhimin, dhe rolet e përgjegjësitë e lidereve të biznesit në botën moderne. Z.Kadri Morinaj, një biznesmen që njihet për filantropinë e tij të spikatur, erdhi në Britani nga Brazili, ku në qytetin e Rios mori pjesë në prezantimin e pllakatës për nder të statujës së Nënë Terezës në Brazil, si dhuratë e popullit shqiptar një vit me parë, falë financimit të Z.Kadri Morinaj, i besimit myslyman dhe mik special i Papa Françeskut.

Duke folur për mediat në Samitin e Liderve të Biznesit, në Oksfort, Z.Morina shpjegoi se, përzgjodhi në mënyrë të pazakontë të flasë për Shqipërinë dhe jo për kompanitë e tij të biznesnit. Sipas tij, “në një nivel kaq të lartë, dojë të preznatoja vendin tim, të prezantoja Shqipërinë, të ardhmen e Shqipërisë, zhvillimin e saj, turimin shqiptar dhe t’u tregoja të pranishmëve ku kishte shumë njerëz e nuk e njohin Shqipërinë dhe u duartrokita dy-tre herë, si dhe mora shume komplimente për prezantimin që bëra dhe faktit që i kushtova me shume vendit tim, sesa bizneseve të mia”

Ne Samitin e Lidereve Botëror të Biznesit në Oksford të Anglisë, biznesnemeni i njohur shqiptar në fushën e sigurimeve, është nderuar edhe me Çmimin “Sokrates”, vet si biznesmen, por dhe për Grupin Eurosig, “për arritje të jashtëzkonshme në fushën e biznesnit”, dhënë nga Drejtori i Përgjithshëm i Europe Business Assembly, Profesori John Netting.

Mes të pranishmëve që folën në këtë samit, merrnin pjesë Prof. John Netting, Drejtori i Përgjithshëm i Asamblesë Evropiane të Biznesit, Qendra e Ekspertëve te Biznesit Oxford, përfaqësues të “Bizneset Globale për Liderët e shquar” e shumë të tjerë përfaqësues organizatash, universitetesh e biznesi nga më prestigjozet nga e gjithë Evropa.

Në ditën e parë të punimeve të kësaj Asambleje, e mori fjalën dhe biznesmeni nga Shqipëria, i ftuar në këtë aktivitet, si një ndër biznesmenët më të suksesshëm në Shqipëri e rajon, Kadri Morinaj.

“Dëshiroj t’i shpreh Asamblesë Evropiane të Biznesit mirënjohjen time më të thellë për ftesën e tyre për pjesëmarrjen në këtë forum shumë të rëndësishëm dhe me reputacion të lartë.Gjithashtu do të doja të falënderoja të gjithë pjesëmarrësit e mbledhur në Forumin e Liderëve. Është me të vërtetë një nder i madh të jesh me të gjithë ju këtu sot. Ndihem i privilegjuar që jam këtu, pranë shumë biznesmenëve të suksesshëm. Ne e filluam aktivitetin tonë në një fushë të re, pasi ambicia jonë ishte edhe për industrinë e sigurimeve. EUROSIG është një kompani me kapital tërësisht shqiptar dhe shumë shpejt, kjo kompani, zuri një vend të rëndësishëm në tregun shqiptar të sigurimeve. Sot ofron paketa të plota të shërbimeve dhe aktiviteteve, duke u renditur ndër kompanitë më prestigjioze.

Kompania me trendin më të lartë të rritjes në Shqipëri nuk mund të qëndronte vetëm brenda kufijve administrativë të Shqipërisë, por duhej të zgjerohej edhe më tej në rajon, ku ka edhe shqiptarë, por edhe të tjerë. Gjatë vitit 2015, EUROSIG zgjeroi investimet e saj në Kosovë, duke zënë vendin e parë në tregun e sigurimeve. Ndërkohë, për të katërtin vit radhazi, EUROSIG është klasifikuar si kompania me trendin më të lartë të rritjes në tregun e sigurimeve dhe me normat më të larta të pagesave të dëmeve. Gjithashtu, EUROSIG është vlerësuar me çmimin “Zgjedhja më e Mirë në Shqipëri” në tregun e sigurimeve nga Superbrands me qendër në Londër. EUROSIG rritet çdo ditë në bizneset e tij, ku sot ka mbi 3000 punonjës në të gjithë rajonin. Në maj 2016, EUROSIG realizoi një tjetër ambicie, duke e kurorëzuar atë me blerjen e 100% nga aksionari kryesor, Qeveria e Shqipërisë, Kompaninë e Sigurimeve INSIG, kompania e parë e sigurimeve në Shqipëri, duke ofruar vlerën më të lartë për këtë blerje të rëndësishme, 16 milionë Euro. Sfida jonë e ardhshme është zgjerimi në tregun europian të sigurimeve. Në të njëjtën kohë, EUROSIG zgjeroi investimet e saj edhe në Maqedoni. Por, duke qenëtë suksesshëm, ne nuk kemi humbur lidhjet me realitetin dhe njerëzit e zakonshëm. Përkundrazi, si një besimtar i denjë, sot shënoj një numër veprimtarish bamirësie dhe akte filantropie”, tha Morinaj.

Më tej, ai deklaroi se, kompanitë e tij ofrojnë klasat e sigurimit jetë dhe jojetë dhe janë të shtrira në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, me një staf të kualifikuar dhe menaxhues.

Por, Morinaj theksoi se, “nuk do të flaës shumë për aktivitetin e tij, por për Shqipërinë dhe çfarë ofron ajo sot”.

“Kam dëshirë të flas më tepër, jo për aktivitetin tim, por kush është Shqipëria dhe çfarë ofron ajo sot. Shqipëria ka hyrë në rrugën e zhvillimit dhe partneritetit evopian. Tashmë, ajo është një vend në prag të çeljes së negociatave për t’u bërë pjesë e BE, ndërkohë që është edhe një vend i admirueshëm turistik dhe nga viti në vit ka njohur rritje e zhvillim.

Vitet e funit, qeveria shqiptare ka bërë disa reforma të rëndësishme për investimet e huaja në Shqipëri, të cilat janë të garantuara në legjistalcionin shqiptar, pse jo dhe në krijimin e kushteve përsa iu përket taksave e sigurisë. Ndaj, ju ftoj të gjithëve, ‘Welcome in Albania’, të investoni në Shqipëri, si fillim ndoshta në turizëm e më pas, pse jo edhe në investime strategjike.

Në Shqipëri kanë ardhur kompani të fuqishme, si Bankers Petrolium, General e shumë të tjera dhe kanë gjetur shtëpinë e tyre për investime. Shqipëria është një vend atraktiv, mesdhetar, i favorshëm për çdo lloj turizmi. Nuk dua të flas shumë më tepër, por në lidhje me këto informacione, secili mund të shohë Shqipërinë evropiane.

Dy fjalë dua të them nga ky vend i mrekullueshëm: Një miku im, anëtar i Dhomës së Lordëve, pak kohë më parë më tha se 59 për qind e GDP-së së botës kalon nga Londra.

Besoj, që jo rastësisht zhvillohet dhe kjo asamble në këtë vend të mrekullueshëm, ku nga Shqipëria e shqiponjave, rriten shumë djem e vajza të reja, kanë gjetur shpinë e tyre dhe po integrohen bashkë me popullin londinez. Ashtu siç vëri 100 vjet më parë londinezja që vizitoi Shqipërinë dhe pasqyroi alpet e bukura të këtij vendi.

Edhe njëherë punë të mbarë asamblesë! Ju falenderoj dhe pse jo, kjo asamble, në vitet në vazhdim, të mbahet edhe në Shqipëri.

Njëkohësisht dua të them edhe dy fjalë për harmoninë e shkëlqyer fetare në Shqipëri. Unë rrjedh nga një familje myslimane dhe për këtë dua t’ju tregoj qershinë mbi tortë të popullit tonë, pra harmoninë fetare e pjesë e këtij shembullim, mendoj se jam edhe unë. Në vitin 2014, Para Françesku vizitoi Shqipërinë dhe për gjatë kësaj vizite, ai drekoi në restorantin tim. Tashmë jam dhe një mik special i Papa Franceskut. Në këtë asamble, unë po vij direct nga Rio de Janeiro, ku mora pjesë në një aktivitet shumë të rëndësishëm, pasi i dhurova Katedrales së Rios, shtatoren e Shën Terezës, e cila do të jetë dhe një ambasadore e Shqipërisë”, tha Kadri Morinaj, i cili po ndjek punimet e Asamblesë Evropiane te Biznesit që mbahet në Oxford, i ftuar si biznesmen dhe njeri i suksesshëm në Shqipëri dhe rajon.