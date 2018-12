Tjetër protestë paralajmërohet nesër në vend. Biznesi i vogël do të ulë qepenat dhe do të dalë në protestë me katër arsye , sipas Shoqatës së Biznesit të Vogël, prej orës 08:00 deri në orën 16:00.

Sipas biznesit të vogël 4 janë arsyet e protestës:

1-Rritja e pragut të TVSH-së për Biznesin e Vogël dhe të Mesëm nga 2 mln lekë që është sot, në minimalisht 12 mln lekë.

2-Ulja e çmimit të energjisë elektrike të vlerës aktuale që është sot.

3-Ulja e çmimit të karburantit me 40 lekë për litër

4-Ndalja e projektit korruptiv i zëvendësimit të kasave fiskale.

Biznesi i bën thirrje të gjithë familjeve të dalin në protestë, ndërsa thonë se mbështetin kauzën e drejtë dhe legjitime të sudentëve.

Protesta e studentëve, delegacioni i BE-së: Koha për dialog

Delegacioni i BE-së në Tiranë ka reaguar për protestat e studentëve. Në një reagim në Facebook, BE thotë se protestat paqësore të studentëve në Shqipëri janë një shprehje e shëndetshme e demokracisë. BE bën thirrje për dialog për zgjidhjen konkrete të kërkesave.

“Protestat paqësore të studentëve në Shqipëri janë një shprehje e shëndetshme e demokracisë. Ekziston një konsensus i gjerë publik në shoqërinë shqiptare lidhur me kërkesat e tyre. Studentët bëjnë thirrje për standarde më të mira arsimore.

E drejta për arsim është qendrore në çdo shoqëri. Ashtu siç është lufta kundër korrupsionit.

Tani është koha për të ndërtuar një dialog që siguron që këto kërkesa të përkthehen në zgjidhje konkrete dhe praktike”, deklaron delegacioni i BE-së.

Studentët “shtrojnë vizën” me miell te Kryeministria: JO DIALOG!

Në Universitetin Bujqësor të Tiranës është duke u zhvilluar një diskutim mes kryeministrit Edi Rama dhe disa studentëve, por në krahun tjetër rrugët e Tiranës janë të paralizuara nga përshkallëzimi i protestës studentore.

Mijëra të rinj nga të gjitha fakultetet kanë vërshuar në rrugë duke lëshuar thirrje kundër Ligjit të Arsimit të Lartë dhe duke kërkuar plotësimin e 8 kërkesave që i cilësojnë të panegociueshme.

E njëjta situatë paraqitet edhe te Kryeministria, ku studentët kanë bllokuar bulevardin “Dëshmorët e Kombit” dhe kanë gjuajtur me vezë në drejtim të zyrës së Edi Ramës.

Studentët e grumbulluar para Kryeministrisë kanë përsëritur qëndrimin e tyre kundër dialogut me shefin e qeverisë dhe madje me miell që simbolizon “kokainën” kanë shkruar në bulevard me shkronja të mëdha thirrjen “JO DIALOG”.