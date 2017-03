Biskota të thjeshta

Tweet on Twitter

Biskotat janë gjithmonë një ide e mirë për t’i përgatitur. Kjo recetë biskotash është shumë e thjeshtë dhe do të iu marr vetëm 20 minuta kohë për ta përgatitur.

Përbërësit:



1 vezë

150 gramë gjalpë

100 gramë sheqer

sheqer kafe

1 lugë kafeje fryrës

300 gramë miell

pak kripë



Përgatitja:

Rrahim vezën me sheqerin dhe më pas shtojmë gradualisht gjalpin.

Më pas shtojmë miellin, fryrësin dhe kripën.

Formojmë brumin dhe e hapim me petse.

U japim format që duam dhe më pas i lyejmë me sheqer të bardhë ose kafe.

I pjekim në furrë për 20 minuta në furrë të parangrohur në temperaturën 180 gradë.