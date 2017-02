Besëpreri që rri në pritje, për të parë cfarë mund të përfitojë

Nga Gjergj Zefi

Duka i kërkon Metës të ikë nga Rama e të rrëzojë qeverinë e si kompensim polin e tretë me Dulen, Blushin e Ndokën. Kreu i LSI: Basha i dobët, Rama i ka numrat

Aleati i Lulzim Bashës, kreu i PAA Agron Duka dje ka konsumuar një drekë tre orëshe me kreun e LSI, njëherësh dhe të Kuvendit Ilir Meta. Aleati i Ramës në qeverisje, në drekën e stërzgjatur me mikun e tij Duka nuk besojmë se ka qënë i “zhytur” tërësisht në ushqimin që është servirur, dhe nuk kanë biseduar për shumë gjëra dhe jo vetëm për protestën e opozitës të iniciuar nga Berisha dhe të marrë përsipër zyrtarisht Lulzim Basha.

Nuk besojmë se ka qënë aq i “zhytur” në ushqim Meta, teksa nënvizojmë se është nën një dietë të fortë ushqimore që të mos rifitojë sërish kilet e humbura. Ato që tha Duka zyrtarisht për këtë drekë me kreun e LSI Ilir Meta, një fjali e gjysmë për tre orë qëndrimi bashkë, nuk është e vërteta. Pasi mësohet se kanë folur shumë për protestën por dhe për letrën që do të “dërgonte” më pas Duka në drejtim të Metës që të ikte nga Rama dhe të rrëzonte qeverinë e korruptuar të liderit të PS (gjysmën e qeverisë, se gjysma ajo e ‘pakorruoptuara’ është e LSI).

Madje burimi saktëson se pikërisht Meta ka qënë ai që ia ka sygjeruar letrën publike në drejtim të tij, për ta bërë sa më zyrtare idenë se Meta është nën “ofertë”.

Ndërkohë që burimi saktëson se Duka e ka kërkuar me këmbëngulje largimin e Metës nga koalicioni me Ramën, në mënyrë që të rrëzohet kjo qeveri. Pasi ndryshe me këtë mbështetje që ka nga ndërkombëtarët dhe nëse arrin të implementojë reformën për drejtësi, duke marrë dhe autorësinë e saj, Rama është shumë e vështirë të ikë më nga pushteti. Mësohet se Duka e ka garantuar Metën që nëse ikën nga Rama dhe qeveria bie, atëherë ai i garanton një pol të tretë, që do të jetë shumë i fortë, dhe me një qeveri teknike që do organizojë zgjedhjet do të marrin vota maksimalisht. Partitë që Duka ka përmendur si pjesë e polit të tretë në perspektivë nëse Meta ikën nga Rama janë PBDNJ e Dules, PDK e Nard Ndokës dhe me shumë mundësi LIBRA e Ben Blushit, si dhe PAA që drejtohet nga vetë Duka.

Mësohet se Meta është joshur nga ideja që të kryesojë një koalicion të polit të tretë, që do të hyjë në zgjedhje nën një qeveri teknike, por ai është skeptik nëse bëhet qeveria teknike. Mësohet që Meta të ketë thënë se kreu i opozitës Lulzim Basha është një lojtar tmerrësisht i dobët. Sado ndihmohet nga Berisha, një politikan sipas Metës që e mban fjalën, ai ka vështirë të arrijë të dominojë politikën dhe është vështirë të arrihet fitorja përballë Ramës dhe aleatëve të tij. Të cilët e kanë filluar fushatën dhe janë tepër të motivuar për të qeverisur dhe një mandat të dytë. Për më tepër që dy parti aspirojnë pushtet, sepse kanë ardhur nga opozita. Njëherësh Meta ka nënvizuar faktin se Rama po luan mirë lojën e “bllokimit të Vettingut nga opozita”, duke bërë të besojnë dhe ndërkombëtarët se protesta e opozitës është e dështuar dhe s’ka asnjë motiv.

Berisha e ka të vështirë ta përballojë situatën e ngarkuar dhe për shkak të problemeve të të birit, mësohet të ketë thënë Meta.

Njëherësh kreu i LSI ka nënvizuar, se dhe akuzat ndaj Berishës se po bën protestë për t’u mbrojtur nga Vettingu ngjisin tek qytetarët por dhe tek ndërkombëtarët.

Meta mësohet të ketë nënvizuar faktin se Rama i ka numrat për të qeverisur dhe nëse ikën LSI nga koalicioni, kështu që duhet harruar futja në zgjedhje me qeveri teknike apo kujdestare.

Kështu që Meta mësohet të ketë thënë se është në pritje të zhvillimeve të reja. Pasi, sipas tij, nëse do të ndërmerrte një veprim tani, do të fundosej bashkë me Bashën dhe opozitën. Megjithatë Meta, gjithnjë ka treguar se i pret në besë të gjithë. E vërteta e kulluar është se ai është në pritje, për të parë dhe përfituar.