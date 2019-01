Me siguri po ta shihni në këtë foto as nuk do ju shkojë ndër mend se për cilin personazh publik bëhet fjalë.

Kooreografi Albi Nako ka ndarë një foto të ngrohtë familjare nga koha kur ishte fëmijë krah nënës dhe babait të tij. Si fëmijë i vetëm ai ka qenë shumë pranë tyre dhe këtë e thekson dhe në dixhiturën e vënë krah fotos.

‘Po te thoja ” na ishte nje here” do dukej si perralle. Po pse ishim keshtu u beme keta qe jemi…. I LOVE MY FAMILY ❤’-shkruan kooreografi krah postimit të tij. /