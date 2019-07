Maja Kocijançiç, Zëdhënësja e BE-së ka folur për votimet e së dielës. Kocijançiç deklaron se zgjedhjet u zhvilluan përgjithësisht të qeta dhe të rregullta. Ajo bën thirrje që organet lokale të sapozgjedhura të punojnë sipas kompetenca të tyre kushtetuese, një apel që i ngjan një njohje të 30 qershorit, pavarësisht se në 31 bashki kishte vetëm një kandidat.

“Zgjedhjet lokale të zhvilluara në Shqipëri të dielën më 30 qershor u zhvilluan në një kontekst të ndarjes politike, por në një mënyrë përgjithësisht të qetë dhe të rregullt.

Ne morëm parasysh të gjitha vërejtjet paraprake të bëra nga Shefi i Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të OSBE/ODIHR. Organet lokale të sapozgjedhura tani duhet të jenë në gjendje të punojnë sipas kompetencave të tyre kushtetuese, në dobi të qytetarëve të vendit.

Siç thuhet në mënyrë të përsëritur: qeveria dhe opozita duhet të tregojnë pjekuri politike dhe të angazhohen urgjentisht në dialog konstruktiv për të kapërcyer situatën aktuale politike.

Të gjitha institucionet shqiptare dhe udhëheqësit politikë tani duhet të përqendrojnë përpjekjet e tyre në vijueshmërinë e zbatimit të procesit të reformës, duke përfshirë rinisjen e reformës së iniciuar më parë të legjislacionit zgjedhor për të adresuar rekomandimet e ODIHR-it”, deklaron Kocijançiç.

Gazetari holandez: Ja pse Rama ka mbështetjen e ndërkombëtarëve

Gazetari holandez Vincent Van Gerven Oei, që ka mbuluar çështjet politike të Shqipërisë për vite me radhë ka komentuar situatën aktuale në vendin tonë. Van Gerven Oei deklaroi se ndërkombëtarët e mbështesin Edi Ramën, për shkak se kryeministri ka premtuar se do të ngrejë Gjykatën Kushtetuese.

“Rama është një njeri që është vendosur për të rregulluar disa gjëra, por nuk rregullohet situata në vend. Edhe të huajt marrin rrogat e tyre dhe kanë interesat e tyre. Rama ka mbështetjen e ndërkombëtarëve sepse ai ka premtuar ngritjen e Gjykatës Kushtetuese.

Ngritja e Gjykatës Kushtetutës do të thotë të krijohet SPAK, të ketë reformë në drejtësi. Edhe ndërkombëtarët kanë thënë ok shumë mirë, ne jemi dakord me zgjedhje, por ti duhet të na japësh Gjykatë Kushtetuese. Ata i kanë thënë se do të nisë reforma e re e drejtësisë shqiptare, imagjinare”, tha gazetari holandez.

Gazetari Vincent Van Gerven Oei, deklaroi se reforma në drejtësi është një ide e mirë, por e implementuar keq. Oei nënvizoi se parlamenti holandez vendimin për heqje vizash për shqiptarët e ka marrë duke u bazuar në racionalizëm.

“Patjetër që ka edhe probleme në politikën holandeze, por ka edhe shenja. Stili holandez është shumë i drejtpërdrejtë. Parlamenti holandez e vlerësoi situatën të rëndë. Unë nuk besoj se ka ndonjë ndryshim, nuk besoj se ka qeveri të re. Reforma në drejtësi është ide e mirë, por implementimi është i keq”, deklaroi ai.