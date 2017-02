BDI-ja gjatë kësaj fundjave do të vendos për koalicionimin me LSDM-në

“Po bëhet gjithë analizat brenda partisë, ata nuk rezultojnë me asnjë bombë atomike, bëhet fjalë për çështje konkrete që cilat kanë të bëjnë me interesat e shqiptarëve dhe të drejtat e tyre. Mendoj se çdo reagim i shpejtë, mund të ketë pasoja fatale. BDI-ja asnjëherë nuk ka qenë parti që ka shkaktuar probleme, por përkundrazi çdoherë i ka zgjidhur”, deklaroi sot Ali Ahmeti, në shënimin e 16 vjetorit të konfliktit të 2001, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Gjatë marrjes së vendimit BDI-ja do të jetë parsysh edhe mendimin e partive tjera shqiptare për ofertat e LSDM-së. Sipas disa informacioneve mbrëmë Ali Ahmeti është takuar me kryetarin e LR-PDSH-së, me të cilin ka diskutuar rreth ofertave të LSDM-së. Ai që refuzon takimin me Ali Ahmetin mbetet kryetari i Lëvizjes Besa, Bilall Kasami, të cilët kanë gjithashtu si parti janë shprehur se do ta mbështesin Zoran Zaevin me dhënien e nënshkrimeve që ai ta fitojë mandatin.