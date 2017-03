BDI diskuton për tërheqje nga qeveria teknike

“Ekzistojnë argumente se pas dorëheqjes ministrat duhet të qëndrojnë në detyrë deri në qeverinë e re por edhe se do të debllokohet procesi. Si pikë e dytë janë zgjedhjet lokale sipas kushtetutës mandati i kryetarëve të komunave është 4 vite, javën që vjen bëhen plotë 4 vite dhe do mbetet vakum. BDI shqyrton mundësinë se cfarë do ndodh me kryetarët e komunave pas këtij vakumi dhe do shqyrtojë kandidatët për zgjedhjet e rradhës”, ka thënë Osmani shkruan Zhurnal.

Sipas Osmanit, edhe sipas juristëve por edhe në kuadër të partive ekziston mendimi se largimi eventual i ministrave nga pozicionet do të debllokojë situatën. Nëse largimi nga institucionet do të ndihmojë debllokim të situatës BDI do sjell atë vendim.

BDI ka tashmë 1/3 e ministrave në qeveri dhe largimi i tyre do të thotë dhe rënie të qeverisë, ka deklaruar më tej Osmani duke thënë se BDI nuk dëshiron zgjedhje të reja por shqyrton gjitha mundësitë sipas ekspertëve që tregohen si rast për debllokim të gjendjes politike, ka thënë Osmani.