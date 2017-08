Bastoret ‘shpallin’ fituesin e ndeshjes Barcelona – Real Madrid (FOTO)

Bastoret favorizojnë Barcelonën kundër Real Madridit në Superkupën e Spanjës.

Për bastoren sportive, “bet365”, Barça është dukshëm favorite dhe fitorja e katalunasve kuotohet me 2, derisa ajo e Los Blancos me 3.30. Që kjo ndeshje të ndahet baras, ka kuotën 4.

Derisa për “Bwin”, fitorja e Barcelonës kuotohet me 1.95, ajo e Realit 3.50 derisa barazimi, 4.

Sipas asaj që shkruan AS, triumfi i Barcelonës në Superkupën e Spanjës kuotohet me 1,8 derisa ajo e Real Madridit me 2, çka do të thotë se katalunasit janë favorit për të fituar këtë trofe.