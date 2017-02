Bashkëluftëtarët ndihmojnë ish-veteranin britanik të UÇK-së

Veterani britanik i UÇK-së, Jon Harrison, i cili është diagnostikuar me kancer në zorrën e trashë, ka nevojë për ndihmë financiare për kurimin e sëmundjes së rëndë.

Ish bashkëluftëtari i britanikut Harrison, deputeti i Kuvendit të Kosovës, Anton Quni, ka ndërmarr iniciativë për të ndihumar financiarisht ish luftëtarin britanik të UÇK-së

Quni, përmes një postimi në Facebook, ka bërë publik një numër të llogarisë ku mund të ndihmohet Harrison.

Lexojeni të plotë postimin e deputetit Quni:

“Per Jon Harrison, veteranin e UÇK-se

Bujaria shqipetare dhe fisnikeria e luftetarit, vazhdojne te deshmohen.

Kemi ndihmuar njeri-tjetrin dhe do te vazhdojme ta bejme edhe me tutje.Sonte, ne fushaten “Veterani per Veteranin”, u takuam per te ndihmuar sherimin nga kanceri te Jon Mark Harrison.

Ndihmen munde ta beni edhe Ju permes llogarise se tij ne BpB: 13-00-0040011408.66

Per me shume detaje, munde te kontaktoni me Sami Gecaj, ne tel: 044/601-900″ (sic.), ka shkruar Quni.