Basha: Vlerësoj Selamin. PD do ta çojë vendin përpara

Kreu i PD u shpreh se Partia Demokratike duhet të shohë përpara tashmë dhe të fitojë besimin e shqiptarëve.

“Me vendosmëri do të fitojmë besimin e shqiptarëve. Misioni ynë është misionin kombëtarë. PD është forca që do ta çojë vendin përpara. Ne duhet të shohim përpara, duke u përmirësuar”, u shpreh Lulzim Basha.

Ai theksoi që pas zgjedhjeve të ditës së djeshme, PD do të jetë më demokratike. “PD do të jetë më demokratike, duke i dhënë pushtet anëtarëve të saj. Vendimmarrja do të jetë në duart tuaja, ju do të vendosni siç bëtë dje se kush do të jenë përfaqësuesit tuaj”, tha Basha.

Kreu i PD në fund të fjalës së tij tha se dera nuk është e mbyllur për asnjë në PD. “Akti i djeshëm nuk është aspak derë e mbyllur, të gjithë janë të mirëpritur. Vota dhe bashkimi i djeshëm është edhe një detyrë dhe një kontratë e re jo vetëm për demokratët, por edhe për vendin”, tha Basha.