Kreu i opozitës Lulzim Basha duke folur në protestën e shqiptarëve para parlamentit i është përgjigjur deklaratave për luftë të bëra nga Edi Rama ditën e shtunë në anti mitingun e tij të mbledhur në sheshin ‘Nënë Tereza’.

‘Edi Rama thirri mendjes se në atë karrige i ke orët e numëruara dhe populli do të përgjigjet sy për sy dhe dhëmb për dhëmb’, tha kreu i PD-së dhe opozitës Lulzim Basha.

Më poshtë pjesë nga fjala e Lulzim Bashës:

Edi Rama thirri mendjes se në atë karrige i ke orët e numëruara dhe populli do të përgjigjet sy për sy dhe dhëmb për dhëmb.

Ne nuk trembemi, nuk tërhiqemi. Beteja jonë do të vazhdojë deri në fund, liri a vdekje, demokraci a vdekje.

Nuk ka asnjë shans që populli i bashkuar të kthehet në racën e deleve që ke mbyllur ën atë kotec, që nuk përfaqëson vullnetin e popullit.

Ne jemi të frymëzuar me frymën e shenjtë për të mbrojtur demokracitë, liritë, shtëpitë tona.

Monopoli i parë që do të shembet është monopoli i dhunës shtetërore që arreston protestuesit dhe mbron kriminelët dhe horrat por bashkë me këtë monopol do t’i vijë fundi të gjithë monopoleve të tjera në shëndetësi, rrugë, ndaj mjerë ata shërbëtorë të Edi Ramës që i kanë bërë llogaritë gabim. Ora e hakmarrjes popullore po fillon.

Kurrë më nuk do të pranojmë një demokraci fasadë siç nuk pranuam një parlament fasadë, zgjidhja politike kërkon bashkimin edhe të socialistëve të ndershëm të tradhtuar nga Edi Rama.

Sot iu shtrij dorën ët gjithë shqiptarëve të ndershëm, socialistëve të ndershëm për këtë pak të madh kombëtar, ndryshimin për një Shqipëri si gjithë Europa.

Sikundër i paralajmëron prerë bashkëpunëtorët e këtij sistemi kriminal: me kostume, me atlete me gojë të vënë me qira se populli nuk ua harron shërbimin ndaj klikës në pushtet.

***

Pedagogia akuza Ramës: Më kërcënove, studentët sërish në protestë



Pedagogia Ilirjana Kuçana e pranishme sot në protestën e opozitës së bashkuar, u shpreh se është kërcënuar nga kryeministri Edi Rama.

Kuçana, tha se studentët do të ngrihen sërish në protestë, për faktin që kryeministri Edi Rama i mashtroi me Paktin për Universitetin.

“Unë jam Ilirjana Kuçana, pedagogia e kërcënuar personalisht nga Edi Rama. Studentët do ngrihen sërish se i mashtrove. Unë jam këtu për t’i thënë Edi Ramës së na mashtrove për paktin për Universitetin. Dua t’i bëj thirrje të fundit Edi Ramës, të largohet nga parlamenti inkriminuar, nga parlamenti i krimit.”-tha ajo.

***

Protesta e opozitës, çfarë shkruajnë sot mediat ndërkombëtare

Protesta e opozitës së bashkuar ka gjetur pasqyrim edh në mediat ndërkombëtare. Gazeta “New York Times”, “The Associated Press” etj, kanë raportuar për zhvillimet në Tiranë.

“Mbështetësit e opozitës në Shqipëri përpiqen të pengojnë zhvillimin e seancës parlamentare. Protestuesit e opozitës shqiptare, teksa kërkojnë dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhje të parakohëshme, kanë tentuar sërish të hyjnë me forcë në parlament.” – shkruan New York Times.

“Protestuesit e udhëhequr nga Partia Demokratike përdorën tymuese, kapsolle dhe u përleshën me policinë duke u përpjekur të thyejnë kordonin, që mbron ndërtesën e parlamentit ku po mbahet seanca parlamentare e radhës. Opozita akuzon qeverinë e majtë të Partisë Socialiste të Kryeministrit Edi Rama se është i korruptuar dhe i lidhur me krimin e organizuar, të cilin qeveria e mohon. Që nga mesi i muajit shkurti, mbështetësit e opozitës janë përpjekur vazhdimisht të hyjnë në ndërtesat e parlamentit ose të qeverisë dhe policia është përgjigjur me gaz lotsjellës dhe me ujë”.-citohet në artikullin e New York Times.

“Opozita protesta, tensione” është titulli agjencisë së lajmeve ANSA.

“Partia demokratike bën thirrje për dorëheqjen e Kryeministrit Socialist Rama. Tensionohet protesta e sotme nga ana e opozitës shqiptare, përpara Parlamentit ku është duke u zhvilluar protesta e radhës. Përveç fishekzjarrëve dhe bombave të tymit, grupet e protestuesve kanë provuar disa herë që të kalojnë kordonin e sigurisë në hyrjen kryesore, ku janë vendosur shumë oficerë policie. Që nga shkurti i kaluar, opozita ka zgjedhur të dalë në rrugë për të kërkuar dorëheqjen e Kryeministrit socialist Edi Rama, i akuzuar për korrupsion dhe bashkëpunim me krimin e organizuar dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, pas krijimit të një qeverie transitore. Një grup deputetesh të opozitës dhanë dorëheqjen, duke hequr dorë nga mandatet e tyre parlamentare. Megjithatë, të paktën 17 prej tyre u zëvendësuan nga kandidatë të tjerë të opozitës, të cilët ishin në listat e vitit 2017.” – shkruan ANSA

Po ashtu protesta është transmetuar ‘Live’ edhe nga Zëri i Amerikës, përmes rrjeteve sociale.

(BalkanWeb)