Kryedemokrati Lulzim Basha ka dalë para mediave rreth 2 orë pas mbylljes së votimit të cilin e quajti një parodi tragjike. Ai theksoi se sot shqiptarët braktisën në masë maskaradën e votimit njëpartial.

“Të dashur bashkëqytetarë, sot shqiptarët braktisën në masë maskaradën e votimit një partiak të Edi Ramës. 85% e votuesve refuzuan votimet moniste. Edi Ramën e bojkotuan sot edhe socialistët. Votimi i sotëm njëpartiak dhe nën kontroll të plotë njëpartiak ishte një ngjarje që nuk ndodhte askund në Europë. Organizata Rilindja votonte vetë, numëronte, vetë certifikonte vetë. Kjo është një parodi tragjike. Më tragjik është fakti që edhe pse votimet ishin si të ishin një votim i brendshëm në PS ato u karakterizuan nga manipulime masive”, deklaroi Basha.

“Në mënyrë të veçantë, regjimi ka ushtruar trysni dhe kërcënime ndaj punonjësve të sektorit publik. Mbi 150 mijë punonjësit publikë janë kërcënuar me pushim nga puna, nëse nuk votojnë së bashku me familjarët e tyre. Ata janë identifikuar dhe matrikuluar më një sistem të veçantë kodifikimi në të gjitha qendrat e votimit për të vertetuar pjesëmarrjen e tyre në votim.

Në të vërtetë, thuajse e gjithë vota e sotme është vota e sektorit publik, e rrogëtarëve të shtetit, e marrë nën kërcënim dhe dhunim të vullnetit të lirë të punonjësve dhe familjarëve të tyre.

Numri real tregon asgjë më shumë sesa rrogëtarët e shtetit nën terror, të detyruar, njësoj siç e tregojnë përgjimet e BILD-it të dalin bashkë me familjarët që të mos e humbasin bukën e gojës.

Atyre u jap fjalën se ne do të çlirohemi shumë shpejt nga ky ankth, nga ky krim ndaj jush dhe fëmijëve tuaj. Njësoj si të gjithë qytetarët, Ju do të jetoni me dinjitet dhe do t’u shërbeni me dinjitet vetëm qytetarëve dhe ligjit dhe jo pushtetit të radhës.Të gjithë bashkë ndodhnëse të shpërndarë anëambanë treguat forcën e një populli të bashkuar në betejë për Shqipërinë. Kjo farsë është nul ku proces është antikushtetues, ju jam mirënjohës që iu përgjigjët thirrjes time.

Dua të falënderoj jo vetëm demokratët por edhe socialistët. Vullneti i qartë i shqiptarëve ka qenë braktisja e votimeve të paligjshme moniste. Ky është vullneti i vetëm ka rëndësi për zgjedhjet. Detyra jonë është të garantojmë që vullneti juaj të respektohet. Ndryshimi do të vijë shpejt, do të jetë i thellë dhe i shpejtë. Do të jetë për shqiptarët e thjeshtë. E sotmja e ka bërë të pashmangshëm ndryshimin.” U shpreh Basha.

***

Në një konferencë për shtyp nga selia e PS dhe në një frymëmarrje të vështirë, kryeministri Edi Rama ka përshëndetur qytetarët për qytetarinë e treguar në votimet e sotme. Kreu i qeverisë nuk foli asnjë fjalë për pjesëmarrjen e ulët në votime, por nuk harroi të falenderonte ndërkombëtarët.

“Të nderuar bashkëqytetarë me ose pa përkatësi e bindje politike brenda ose jashtë atdheut ku ndodheni. Sot ishte 30 qershori i një Shqipërie që për shumë muaj përjetoi dramën e një përçarje të rëndë politike të frymëzuar, të nxitur dhe organizuar për të ndaluar ecjen tonë përpara në rrugën e normalitetit shoqëror, bashkëjetesës demokratike dhe integrimit të pop shqiptar në familjen e popullit të Europës. Sot ishte dita e zgjedhjeve vendore të radhës e cila u kthye në muaj pas muaj në ditën kulmore të një përplasje historike mes së shkuarës dhe së ardhmes, mes qytetarisë dhe harbutërisë, mes politikës së forcës dhe forcës së politikës, mes dhunës kërcënuese të së djeshmes dhe shpresës së natyrshme të së nesërmes, mes Shqipërisë së djeshme mes fantazmave dhe Shqipërisë që duam për të gjithë fëmijët. Sot fitoi e ardhmja, fitoi shteti, forca e politikës, qytetaria, fitoi shpresa. Fitoi me të drejtë e dinjitet Shqipëria e të ardhmes evropiane, Humbi Shqipëria e djeshme pa din e pa iman”.

***

Ambasadori i BE në terren: Raporti nesër, sot vetëm vëzhgojmë

Ambasadori i BE Luigi Soreca ka zbritur në terren këtë 30 qershor. Soreca ka zgjedhur të inspektojë qendrën e votimit, tek ‘Liceu artistik’, në kryeqytet. Në një pronocim për mediat, Soreca u përgjigj se ndodhet në këtë qendër vetëm për të vëzhguar.

“Jam këtu për të vëzhguar dhe nesër do të presim për raportet’, tha Soreca, shkurtimisht për mediat.