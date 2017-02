Basha: Kjo është Shqipëria evropiane, kjo është fitorja juaj

Tweet on Twitter

“Faleminderit të gjithë qytetarëve. Ne sot treguam fytyrën e vërtetë të lirisë, të Shqipërisë europiane.

Fitorja është në zemrën e gjithsecilit prej jush. Kjo do të jetë fitorja më e bukur sepse do të jetë fitorja juaj. Ne ngrihemi bashkë. Ne fitojmë bashkë. Shqipëria fiton me ne. #NgrihemiBashkë”, shkruan Basha në Facebook.

Ndërkohë, gjatë një prononcimi në shesh për Neës24, Basha theksoi se zgjidhja e vetme është krijimi i një qeverie teknike.

“Një Kryeministër që është bashkë me “Eskobarët e Ballkanit”, ne jemi më afër se kurrë kolapsit total të institucioneve. Qeveria teknike është e vetmja zgjidhja”, u shpreh Basha.