Barcelona “kryen” tri super-transferime, me të cilat do ta sundojë futbollin botëror (FOTO)

Pasi që titullin këtë edicion duket se do ta fitojë Real Madridi, Barca do të investojë fuqishëm për të fituar kurorën e më të mirit në sezonin e ardhshëm.

Sipas mediave spanjolle, katalunasit do të koncentrohen në tre futbollistë gjatë afatit kalimtar të verës.

Bëhet fjalë për sulmuesin e Juventusit, Paulo Dybala, mesfushorin e PSG-së, Maro Verratti dhe atë të Manchester Cityt, David Silva.

Dybala do të zëvendësojë Neymarin i cili me gjasë do të transferohet në Premierligë, ndërsa Verratti e Silva do ta forcojnë repartin i cili ka qenë pika e dobët e Barcelonës këtë sezon, atë të mesfushës.