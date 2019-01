Klement Balili prej ditës së djeshme ndodhet në Drejtorinë e Policisë së Tiranës, ku është në pritje për të dalë para Gjykatës së Krimeve të Rënda.

Burime të Mapo nga Policia e Tiranës bëjnë me dije se Balili po qëndron i vetëm në një qeli “VIP” te paraburgimi i Policisë së kryeqytetit.

Në këto qeli kanë qëndruar më parë edhe ish-deputetë të arrestuar për abuzime e korrupsion.

Balili është takuar me avokatin dhe një prej familjarëve të tij.

Ndërkohë ditën e enjte Kelment Balili do te dalë para Gjykatës së Krimeve të Rënda ku do njihet me masën e sigurisë.

Gjyqtarja që do shqyrtojë çeshtjen ndaj tij është Liljana Muça.

Balili do njihet me masën e sigurisë “Arrest me burg” që është caktuar ndaj tij në mungesë.