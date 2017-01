Bakllava me çokollatë

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nëse ju gjenden petë bakllavaje dhe çokollatë në shtëpi, keni mundësinë të provoni një recetë të veçantë dhe një shije ndryshe.

Përbërësit:

1 pako petë (bakllavaje)

600 gr çokollatë

1 filxhan çaji gjalpë (margarinë)

Sheqer pluhur

Përgatitja:

Merrni një enë për pjekje dhe lyejeni atë me pak gjalpë të shkrirë.

Vendosni në të gjysmën e petëve të bakllavasë, duke e lyer secilën prej tyre me gjalpë.

Ndërkohë, në një enë shtoni çokollatën e copëtuar dhe shkrijeni atë me avull. Largojeni nga zjarri, lëreni të ftohet për pak minuta dhe më pas hidheni mbi sipërfaqen e petëve.

Vendosni mbi të edhe petët e mbetura, duke ndjekur të njëjtin proces me lyerjen e tyre me gjalpë.

Në fund, prejeni atë në copa të vogla, sipas formës që dëshironi.

Vendoseni në furrë të piqet për rreth 50 minuta në temperaturën 180 gradë Celcius.

Largojeni më pas nga furra dhe mund ta dekoroni me sheqer pluhur.