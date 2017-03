Tweet on Twitter

Në një prononcim të shkurtër për ‘Indeksonline’, zyrtari i lartë i AKR-së, beson se Haradinaj do të lirohet dhe do të kthehet në Kosovë.

“Kemi ardhur me pa Ramushin dhe Ramushi do të jetë i lirë dhe do të kthehet në Kosovë”, ka thënë Bahtiri.

