Azilkërkuesja shqiptare përdhunohet nga kujdestari i kampit

Gjykata e Landit ia ka shqiptuar atij një dënim prej katër vjetësh burg, shkruan bild.de

Anëtarët e trupit gjykues kanë qenë të sigurt në një pikë: i gjykuari në fjalë, një njeri me familje dhe me fëmijë e ka shfrytëzuar gjendjen e dehur të shqiptares 24 vjeçare për ta përdhunuar atë me gjakftohtësi.

Fillimisht ata të dy qenë marrë vesh që të shkonin së bashku në “Blind-Date-Festival” në Gelsenkirchen. Qysh në automobil gjatë rrugës, Selina (emri i shifruar i shqiptares) bashkë me një kujdestare tjetër të “heim”-it kishte filluar të pinte vodka.

Mirëpo vazhdimi i asaj nate ishte i tmerrshëm për shqiptaren. Në vend se ta kthente në shtëpinë e azilit, ashtu siç ishin marrë vesh, ai e dërgoi atë në banesën e tij.

Selinës nuk i kujtohen të gjitha detajet e asaj çfarë ka ndodhur atë natë.

Por, përfundimi i trupit gjykues është i prerë: “I akuzuari ka shfrytëzuar paaftësinë e gruas për të rezistuar dhe ka kryer marrëdhënie seksuale me të.