Auditorium

Ai ishte vetem 17 vjec kur u gjend ne Londer. I perkiste atij brezi mergimtaresh qe do te thyente “rregullin familjar” per te vazhduar shkollen e larte.Thjesht e njihte gjuhen angleze por kaloi kaq shume sfida derisa arriti te jete jo vetem nje shqiptar i suksesshem, por kompania e tij u kthye ne nje universitet ne vetvete per shume mergimtare te tjere.

Teper modest ne rrefimin e tij Kreshnik Peka Nick Peka eshte padyshim nje nder modelet e suksesit te Shqiptareve te Britanise

Auditorium Kreshnik Peka & Bashkim Metalia

Proud to be The Albanian