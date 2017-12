Auditorium

Deshmia e sfidave te jashtezakonshme ne karrieren briliante, ku ka lene gjurme te pashlyeshme ne trojet shqiptare. Momentalisht eshte profesor ne Bedfordshire University dhe gjithashtu po zbaton nje projekt qe konkuron edhe NASAn.

Krenare qe e kemi mes shqiptareve te suksesshem te Britanise

Dr Shyqyri Haxha dhe Ben Manaj

Proud to be The Albanian