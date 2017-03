Audi planifikon dërgimin e një automjeti në Hënë (Video)

Tweet on Twitter

Prodhuesi gjerman i makinave ka filluar projektin për zhvillimin e Roverit hënor 2015, duke u përfshirë në konkursin e Google Lunar X Prize, qëllimi përfundimtar i të cilit është ulja e suksesshme në Hënë.

Sipas kushteve të kësaj gare, çmimin prej 30 milionë dollarëve e merr kompania që do të ketë sukses që në sipërfaqen e Hënës të ulë me sukses automjetin lunar, i cili më pas do të duhet të kalojë të paktën 500 metra rrugë në Hënë dhe të dërgojë fotot prapa në Tokë, njohton portali Electrek.

Roveri Audi Quattro është vepër e 16 ekspertëve të kësaj kompanie, të cilët kanë punuar në këtë projekt, së bashku me një ekip të shkencëtarëve nga Gjermania. Automjeti peshon vetëm 30 kg, në saje të përdorimit të materialeve të lehta dhe aluminit.

Rover lëvizë me një bateri, të zhvilluar me ndihmën e teknologjisë nga Audi, E-Tron, e përdorur zakonisht nga makinat elektrike të kompanisë, ndërsa Audi planifikon që nëpërmjet fluturakes Alina, që do të zbresë në Hënë, të dërgojë dy roverë Quattro. Ata duhet të zbresin në sipërfaqen e Hënës fund të vitit 2017.

Për nisjen nga Tokë është angazhuar kompania Space Flight Industries, në të cilën merr pjesë dhe SpaceX e Elon Musk, themelues dhe pronar i Tesla Motors. Lansimi do të bëhet me raketën Falcon 9 të kompanisë SpaceX.