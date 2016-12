Asociacioni, arsyeja e kthimit të Listës Serbe në Kuvend

Tweet on Twitter

Pas bojkotimit disamujor të institucioneve vendore Lista Serbe është kthyer në Kuvendin e Kosovës për ta jetësuar, sipas tyre, Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, apo siç njihen në sintagmën e opozitës “Zajednicën”.

Edhe pse në Qeverinë e Kosovës nuk e përmendin arsyen e rikthimit, janë deputetët e Listës Serbe ata që tregojnë se çfarë i ka shtyrë të kthehen në institucionet e Kosovës pas rebelimit disamujor për rastin “Trepça”.

Derisa përfaqësues të koalicionit qeverisës thonë se Asociacioni nuk do të ketë kurrfarë kompetencash ekzekutive, ata të opozitës konsiderojnë se Serbia po tenton ta shtrijë ndikimin e saj në Kosovë edhe me ndihmën e Prishtinës. Madje siç ata janë shprehur, Lista Serbe ka bërë marrëveshje me partitë në pushtet për kthimin e përfaqësuesve serbë në Kuvend.