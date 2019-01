Historiani edhe kritiku i artit rrëfen eksperiencën e tij si student në Itali. Ai tregon që gjatë studimeve në këtë vend gjithçka e ka përfituar falas, që nga studimet, banesën studentore, mensën, por edhe kartën studentore me të cilën përfitonte të gjitha shërbimet publike edhe ato private me çmime të përgjysmuara

Dr. OLTSEN GRIPSHI, historian dhe kritik arti

Më në fund dita erdhi. Më në fund një dritë jeshile është ndezur. Më në fund ndoshta një tjetër ditë me një tjetër dritë shprese do të lind… ndoshta, ndonëse unë personalisht jam tashmë më se i sigurt që pas njëzet e nëntë vitesh pluralizëm janë përsëri studentët protagonistët e rrëzimit të sistemeve sado tiranike e donkishoteske qofshin ata! Jam i lumtur që kam qenë dëshmitar (ndonëse i vogël) i protestave masive studentore të vitit 1990 dhe sot, si intelektual (thjesht në diplomat e studimeve të mia jashtë Shqipërisë), i cili realitetin e sheh krejt ndryshe. Jo më në sytë e një fëmije në bankat e klasës së parë, ku shpresa e madhe e prindërve diktonte dhe shkëlqimin në sytë e mi, duke menduar të ardhmen e ndritur që më priste! Por, jo, aspak ashtu siç asokohe mendoja/mendonim. Vitet rrodhën, po ashtu dhe breza të rinjsh vijuan të largoheshin nga ky vend, isha adoleshent dhe endesha për të mësuar, për t’u bërë një individ i denjë i kësaj shoqërie, i shoqërisë shqiptare, aty ku ëndërroja një ditë të realizohesha dhe pse jo të jepja të gjithë përvojën time… por, jo, përsëri jo, sepse ndonëse u largova për të studiuar prej 10 vitesh jashtë Shqipërisë në moshën tetëmbëdhjetë vjeçare, jetuar dhe edukuar në Perëndim. Në Italinë e begatë, aty ku mësova gjithçka mbi artin, të bukurën, të ligjshmen, aty ku njerëzit jetonin në paqe, ku si një student i huaj jetoja me dinjitet të plotë, si një vlerë për shoqërinë italiane, aty ku shihesha si e ardhmja e atij vendi, ndonëse i huaj.

Studenti, i cili sado nuk kishte kontribuar asnjëherë dhe për asgjë në atë vend kishte gjithçka, duke nisur nga studimet falas, banesë studentore falas, mensën falas, kartën studentore me të cilën përfitoja të gjitha shërbimet publike dhe ato private me çmime të përgjysmuara, si transportin publik, hyrjet nëpër muzeume, kinema, teatro dhe gjithçka tjetër që i përkiste jetës sociale dhe kulturore, jo vetëm në Verona, ku unë kam studiuar, por në çdo qytet të Italisë, nga Veriu në Jug dhe kjo falë njohjes së rezultateve të larta, thënë thjesht meritokracisë[…].

– Meritokracia si kundërvënie ndaj nepotizmit dhe klientelizmit. Pra njohjes së një rendi të mirëfilltë kapitalist mbështetur tërësisht mbi meritën.

Dhe pavarësisht gjithçkaje mendja më rrinte gjithmonë tek atdheu, duke menduar se gjërat po shkonin në udhën e mbarë të zhvillimit dhe progresit. Me mall lexoja dhe ndiqja çdo lajm nga Shqipëria.

Lexoja dhe shikoja nëpër media të ndryshme për Shqipërinë turistike, për rritjen e ekonomisë, për hapat e saj drejt bashkësisë evropiane dhe për thirrjet publike të qeverisë së asokohe për rikthimin e “trurit” në atdhe…! Sa mirë ndjehesha, sepse të ardhmen e shihja për ditë e më tepër pikërisht në Shqipëri, aty, ku do të mund të ndaja me brezat e rinj të gjithë përvojën time të përftuar në Perëndim. Mendoja dhe reflektoja që më në fund edhe vendi im u tjetërsua, nga vitet e vështira të diktaturës komuniste në një vend të begatë, ku çdokush të ardhmen e sheh aty […].

Vitet kaluan, studimet mbaruan dhe pa u menduar dy herë u riktheva në Shqipëri. U riktheva me valixhen time të thjesht prej studenti, por plot ëndrra prej një intelektuali të ri, të sapo dalë nga bankat e auditoreve.

Një të riu të studiuar jashtë, ku pasuria e vetme që kisha ishin librat e mi të cilët kanë qenë bashkudhëtarët e mi më të shtrenjtë, ata që unë mendoja se ishin rruga e vetme për të mishëruar në realitet atë ç’ka unë synoja për të ardhmen…, një vend pune, ku nuk do të lypsej nevoja apo mëshira për ndihmën e askujt!

…sa naiv, rikthimi do të ishte më i ZI sesa largimi në vitin 2002, ku trishtimi më kishte kapluar si qenie, shikimi e mbetur pezull me kokën kthyer pas për të parë në horizont përmallimin në sytë e dy prindërve të mi dhe për të ardhmen e panjohur për mua deri në atë çast […].

Por, shumë shpejt kuptova se ajo ditë trishtimi asokohe kishte qenë dita më me fat e imja… – sepse gjithçka kisha lexuar e parë nëpër media gjatë 10-vjeçarit të studimeve në Itali nuk kishte qenë gjë tjetër veçse një iluzion, një mashtrim. Një propagandë, e cila me sa duket nuk kishte shteruar asnjëherë nga sistemi komunist, ku çdo gjë shkonte dhe i servirej popullit përsosmërisht mirë, ashtu dhe në Shqipërinë e fillim shekullit të XXI, ku hemorragjia e largimit në masë të të rinjve, të moshuarve dhe intelektualëve të vërtetë është dramatike, gati APOKALIPTIKE. Po përse vallë e gjitha kjo? Çfarë po ndodh me këtë shoqëri? Përse dita-ditës dëgjoj çdo kënd që më rrethon se; kam vendosur të iki përfundimisht nga Shqipëria. Kam aplikuar në Lotarinë Amerikane, shpresoj të më dalë?! Këtu nuk jetohet, do të largohem në Gjermani. Ky vend nuk bëhet më, ka marrë fund çdo gjë!

– Përgjigja është një hap larg. Përgjigja është tek studentët e ngritur në protestë që nuk mund të durojnë më për fatin e tyre të pasigurtë që i pret nesër dhe të bien preh e grackave të një sistemi të kalbur mashtrimesh dhe intrigash, ku tashmë dhe fara e mbjell është e kalbur që në embrion […]. Është koha e ndryshimeve rrënjësore. Është fillimi i fundit të shpërbërjes së piramidës së nepotizmit rrugaçëror dhe shkrirjes së ajsbergut të disa pseudo-akademikëve, rektorëve, dekanëve, pedagogëve, drejtorëve dhe soj e soj militanti partiak të cilët kanë zaptuar me tentakulat e tyre si kancer të gjithë vendet e pamerituara.

– Nga këtu fillon gjithçka. Kjo është pikënisja e revoltës së studentëve për të varrosur një herë e përgjithmonë degjenerimin që i kanë shkaktuar shoqërisë shqiptare në këto 29-të vite ngjitja në piedestal e kundërvlerave thjesht dhe vetëm nëse valëvit flamurin e një partie dhe groposja e mendjeve të hapura intelektuale të cilat bëjnë të mundur me aftësitë e tyre përparimin e vendit.

Ka akademikë të cilët në librat e tyre të dytë kundërshtojnë të parin, i treti kundërshton të dytin. Rektorë me doktoratura tërësisht të kopjuara, por ka edhe dekanë të cilët kanë titullin Prof.asoc, Prof. pa patur titullin Doktor, sikurse ka përgjegjës departamentesh që kanë studiuar për gjuhë-letërsi dhe drejtojnë artet… pra një kakofoni sharlatanësh të cilët në fund të moralit të përrallës kanë në dorë bukën tënde (vendin e punës) për të cilën ti ke sakrifikuar me gjak e me shpirt për të mbërritur aty ku janë ata sot. Por, JO, sepse mesatarja jote 10 përbën rrezik për to, ndaj jetëshkrimi yt flaket furishëm në koshin e mbeturinave pa e parë askush. Po pse jo njohja dhe vlefshmëria e diplomave shqiptare, të cilat kurrkund nuk i njeh askush, duke i kthyer ato në kartonë të zhuritur pa të ardhme. Si kundër dyndja e doktoraturave plagjatur farse të marra në kohë rekord për ata që kanë miq e kanë pagur nën dorë shuma të majme dhe disa të tjerëve me rezultate të shkëlqyera, të studiuar jashtë që iu mohohet madje dhe pranimi apo tejzgjatja e procedurave të disertacionit, e cila shkon me kalende greke pambarim.

Nga mirë arsimimi nis gjithçka dhe po nga mirë arsimimi i jepet fund sistemeve gjakpirëse, arrogante, mediokre dhe pa logjikën e vazhdimësisë për të parë larg. Mbijetesa e të rinjve pa përkrahje, pa qenë pjesë e një partie, pa qenë vajza apo djali i një prindi me pushtet, në Shqipërinë tonë bashkëkohore e kanë të pamundur të vënë në veprim aftësitë e tyre. Ndaj kjo protestë mishëron për mua Vetportretin e një ateisti partiak dhe shporrjen e pseudo-akademikëve plagjiaturë, të cilët ndikojnë drejtpërdrejt në formimin e shtyllës kurrizore vertebër mbi vertebër të shoqërisë të së nesërmes, duke shfletuar njëherazi një kapitull të ri me politika pro sociales, hapjes për dialog transparent midis administratës dhe publikut, kundër hierarkive të zbrazëta hermetike që të shpien më pas drejt sistemeve autoritare utopike për të cilën realiteti ynë është tashmë i tejngopur […].

Në këto rjeshta nuk jam UNË.., por jam UNË në gjirin e revoltës #mestudentët. Studentët janë unë. Pra modelimi e një vetportreti me dritëhijet grafike të së tashmes badhë e zi – “Kur shumica në pushtet mendon se ka gjithmonë të drejtë dhe pakica nuk lejohet të reagojë, atëherë është në rrezik domakracia.”, U. Eco, sepse vërtetë studentët mund të shihen si pakicë në tërësinë e kësaj rrëmuje vlerash, por nuk duhet harruar se janë studentët ata si një trup i vetëm, i fuqishëm dhe i pathyeshëm që kanë mposhtur tirani të menduara të pathyeshme […]. #mestudentët