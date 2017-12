Lufta e Kosoves i nderpreu çdo enderr femijerie. 13 vjeçari se bashku me familjen u detyruan te largohen nga Kosova por mbase kurre nuk mund ta besonte se do te ndiqte “rrugen e babait” ne fushen e drejtesise ne Britanine e Madhe.

Nje udhetim mes sfidash deri ne triumfin e enderres, pasionit i te qenurit avokat

Ndiqni rrefimin e Artan Llabjani nje nder modelet me te suksesshem dhe me te angazhuar shqiptarë ne Mbreterine e Bashkuar ne Udhetimi im Petrit Kuçana

