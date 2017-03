Artan Hoxha lëshon bombën: Rama në hotelin e Balilit, i filmuar nga kamerat

Tweet on Twitter

Gazetari investigativ Artan Hoxha ka bere nje deklarate te forte ne rrjetet sociale. Ai thotë se Kryeministri Edi Rama ka qenë tek kompleksi “Santa Quaranta” i Klement Balilit dhe është filmuar nga kamerat e sigurisë së hotelit, sigurisht, nëse serveri ka punuar ndonjehere.

Statusi i gazetarit Artan Hoxha:

…Edvin, shosha jote e grisur nuk e mbulon dot “diellin” e Metes…

Te shiti koken e Manjanit ne tepsi, i dorezove ne tabaka koken e Tahirit,…

U qofte i hajrit pazari,…

Por nuk e fshihni dot se Balili ishte dhe eshte i Metes! Se ti nuk pate kurre kurajon ta thuash kete te vertete perballe ortakut tend dhe gjithe shqiptareve! Se nese serveri i Santa Quaranta-s ka rregjistruar vertete ndonje dite, kush ka hyre e kush ka dale ne te, aty nuk do dalin pamjet me ish-ministrat qe tregon Berisha ne perrallat e tij, Tahiri, Beqaj apo Klosi….por do dalesh ti vet!!!

Pse ke vajtur dhe kush te coi, pres te na e thuash ndonje dite kur te jesh rreth zjarrit te oxhakut ne Hotel Kanione duke shijuar pasterma Cepani dhe raki Prishte servirur nga Meta….