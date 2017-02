Arsyeja e mrekullueshme pse grupi i njohur janë zhveshur për të pranuar çmim në Grammys (Video)

Tweet on Twitter

Një sukses i madh për grupin që kanë dominuar vitin e kaluar me muzikën e tyre të veçantë.

E për të pranuar çmimin si kënga më e mirë nga një grup, djemtë e Twenty One Pilots para se të shkonin në skenë, kanë zhveshur pantallonat e tyre, duke dalur para publikut vetëm në të brendshme.

Por, për këtë veprim të tyre, ata kanë dhënë një shpjegim fantastik: “Para se unë dhe Josh ishim në gjendje të bënim para nga muzika, ne kemi përcjellë ceremoninë e Grammy bashkë me disa shokë në një banesë me qera ku po banoja. E derisa ishim duke shikuar, e kemi vërejtur se të gjithë djemtë ishim vetëm në të brendshme.. Josh është kthyer te unë dhe më tha: ‘Nëse ndonjëherë do të fitojmë Grammy, ne duhet të dalim të pranojmë çmimin kështu’”, ka thënë vokalisti i grupit.

Dhe, pikërisht këtë ata e kanë bërë.