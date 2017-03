Arbëreshët në stadium në mbështetje të kombëtares përballë Italisë

Tweet on Twitter

Arbëreshët e qytetit të Pianas degli Albanesi ka bërë një kërkesë pranë FSHF-së që këta të fundit të dërgojnë një delegacion kuq e zi të për të vizituar qytetin.

Kërkesa është mirëpritur nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe në orën 10:00 më 24 mars një delegacion i kombëtares me në krye Armand Dukën dhe Lorik Canën do të nderohen në bashki dhe të do priten nga i gjithë qyteti.

Po ashtu tifogrupi arbëresh “Ultras Curva West” kanë ditë që përgatiten për organizimin edhe në stadium për të mbështetur kombëtaren në ndeshjen me Italinë.