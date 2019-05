Shkollimi ne Britanine e Madhe, ishte nje enderr qe se bashku me deshiren per te kontribuuar ne memedhe, duket se vazhdojne te mbetet edhe qellim ne vetvete. Nje rrefim i sinqerte qe percjell edhe nje mesazh teper te fuqishem se asgje nuk eshte e pamundur. Ndiqni rrefimin e Arben Ben Neza ne #udhetimiim me Petrit Kuçana ne The Albanian