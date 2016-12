Arabët zbulojnë “naftën” e re

Plani i inxhinierëve arabë parashikon që të ardhurat nga energjia diellore të marrin hov në tremujorin e ardhshëm.

“Unë pres që në tremujorin e parë prodhimi do të jetë rreth 500 megavat, dhe më vonë do të rritet”, thotë Paddy Padmantan, kreu i një kompanie të tillë në Riad, transmeton “The Independent”.

“Ky mund të jetë shkas për bum të zhvillimit në rajon”, thotë ai.

Eksportuesi më i madh i naftës në botë shpenzon më së shumti për prodhimin e energjisë elektrike. Është vlerësuar se Mbretëria ka nevojë për 900.000 fuçi naftë në ditë për gjenerimin e energjisë elektrike. Nëse një pjesë kalon në burimet alternative të energjisë, mund të kenë më shumë eksporte të naftës.

Arabët kanë në plan të fitojnë një shtesë prej 700 megavat të energjinë nëpërmjet erës.

“Ne presim që Arabia Saudite të jetë lider në rajon sa i përket tregut të energjisë së rinovueshme”, tha Sami Koribi, drejtor i një kompanie me seli në Abu Dhabi.

“Sigurisht se do të na duhet kohë, por është e rëndësishme për të bërë një lëvizje,” tha ai.

Sauditët kërkojnë ndihmën e këshilltarëve financiarë për të tërhequr investitorët në tri projekte të burimeve të rinovueshme. Është vlerësuar se do të duhen rreth 1,5 miliardë dollarë për ndërtimin e tyre.

Të ardhurat nga burimet e ripërtëritshme janë në planin e Qeverisë, të njohur si Vizioni 2030, i cili synon reduktimin e varësisë së ekonomisë nga nafta.