Anita Haradinaj: I treguam botës dhe Serbisë që jemi fuqi

Ajo i ka falënderuar të gjithë protestuesit, duke shtuar se sot i kanë treguar botës dhe Serbisë që shqiptarët janë një fuqi.

“Gjithcka eshte me e perballueshme kur sheh fuqine dhe vullnetin e njerezve per te te perkrahur ne ate cka ne si Shqiptare besojme. Posaqerisht i falenderoj te gjithe ata qe edhe kur ishin temepraturat shume te ulta u solidarizuan me Ramushin e poashtu i falenderoj ata qe perseri sot i treguan botes dhe Serbise qe ne jemi fuqi, jemi shqiptare dhe kemi rol”, ka shkruar Anita Haradinaj në facebook.

Lexo postimin e plotë:

Fillimisht dua t’i falenderoj te gjithe shqipetaret kudo qe jane qe na kane perkrahur ne menyra te ndryshme gjate gjithe kesaj kohe. Gjithcka eshte me e perballueshme kur sheh fuqine dhe vullnetin e njerezve per te te perkrahur ne ate cka ne si Shqiptare besojme. Posaqerisht i falenderoj te gjithe ata qe edhe kur ishin temepraturat shume te ulta u solidarizuan me Ramushin e poashtu i falenderoj ata qe perseri sot i treguan botes dhe Serbise qe ne jemi fuqi, jemi shqiptare dhe kemi rol. Ne duhet te protestojme cdo dite per padrejtesite qe po na behen dhe per t’i jetesuar te drejtat tona si shqiptare te bazuara ne vullnetin dhe te drejten per te qene qytetare te barabarte te Evropes!!! Ne kemi potencial ne jemi shqiptare autokton ne tokat tona dhe kjo na jep te drejten te besojme ne te ardhmen Evropiane!!! Faleminderit Shqiptareve qe sot treguan mbeshtetjen e pakusht karshi Ramushit, padrejtesive qe po i behen atij dhe nepermjet Ramushit edhe padrejtesive qe po i behen Kosoves!!!! Faleminderit