Anët negative të qumshtit, çfarë duhet të dini për produktin më të konsumuar

QUMËSHTIështë një ndër elementët bazë të dietës sonë ushqimore. Qumështi ka shumë vlera ushqimore dhe disa anë negative të cilat shpesh herë fshihen nga kompantië e prodhimit të qumështit.

Ja disa prej këtyre fakteve që me siguri nuk i dinit…

Qumështi është burimi më i mirë i kalciumit

Qumështi nuk është burimi më i mirë i kancerit, iu besohet apo jo ky tashmë është një fakt. Kalciumi që vjen nga qumështi absorbohet me shumë vështirësi nga trupi ynë. Dhe nëse nuk konsumoni qumësht ju ende do të furnizoheni me kalcium duke konsumuaur perimet e gjelbra.

Qumështi ju siguron kocka të forta

Njësoj si përmendëm më lart, sasia e kalciumit që marrim nga qumështi më shumë shërben për marketing. Studimet kanë treguar se qumështi harxhon kalciumin që kockat tona kanë, dhe studimet bazohen në faktin se vendet të cilët kanë numër më të madh të pacientëve të sëmurë me osteoporozë janë ato vende ku konsumohet më tepër qumësht. Qumështi nuk është i “pafajshëm”

Industria e qumështi nuk tregon faktin se viçat e lopëve pas lindjes dhe shkëputjes së gjidhënies nga lopët ushqehen me suplemente, dhe lopët kalojnë tortura për të nxjerrë qumësht në mënyrë që të ketë prodhim.