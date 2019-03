Një biletë e fituar në Itali për një fundjavë në Londër, ndryshoi gjithçka në udhëtimin e tij. Mbase kurrë nuk do ta besonte se Londra do të bëhej atdheu i tij i ri, ku tashmë ai si sipërmarrës do të investonte në shtetet e ndryshme të botës pa harruar asnjë moment Shqipërinë. Ai rikthehet si investitor, duke mëshiruar vlerat më të mira shqiptare.

Ndiqni rrëfimin e Aldi Celi në #udhetimiim me Petrit Kuçana

Proud to be The Albanian

Aldi Celi Udhetimi im Një biletë e fituar në Itali për një fundjavë në Londër, ndryshoi gjithçka në udhëtimin e tij. Mbase kurrë nuk do ta besonte se Londra do të bëhej atdheu i tij i ri, ku tashmë ai si sipërmarrës do të investonte në shtetet e ndryshme të botës pa harruar asnjë moment Shqipërinë. Ai rikthehet si investitor, duke mëshiruar vlerat më të mira shqiptare.Ndiqni rrëfimin e Aldi Celi në #udhetimiim me Petrit Kuçana Proud to be The Albanian Posted by The Albanian on Tuesday, January 22, 2019