YOU ARE A SUNFLOWER eshte nisma qe datoi ne fundit e muajit Shkurt nga 5 te rinj shqiptare nen inicimim e nje ideje te krijonin nje produkt qe do ishte nje bluze luledielli qe do shitej online dhe me fondin qe do do ngrihej do ndihmohej Onkohematologjia ku ka te shtruar dhe qe kurohen femije qe vuajne nga semundjet e gjakut /kancer dhe leucemi .

Dhe keshtu ndodhi per 7 jave e 4 dite te rinjte shiten 3 mije bluza nga 20 Eu nje bluze dhe fondi prej 60 mije eu shkoj në Spital duke blere ketu pajisjet me te nevojshme te cilat mungonin . 100% Bamiresi dhe e gjitha ne forme vullnetare . Te rinjte mblodhen leket e tyre dhe blene copat e bluzave . Nje kompani fasonerie I ndihmoj me stampimim dhe qepjen dhe per javet qe bluzat u shiten te rinjte punuan dite e nate duke bere gjithcka nga ana organizative , logistike dhe e gjitha me gjithe zemer .

Ne daten 1 Qershor pajisjet u vune ne website dhe ishte dita me e lumtur e vitit per te gjithe , ne vecanti per femijet dhe mjeket te cilet ne mungese te pajisjeve me elementare ne pavionet e QSUT, te perlotur falemderuan duke thene : A jeni ju koshient sa jete femijesh do shpetohen me keto pajisje kaq te domosdoshme e ju sollet . I blene 6 poltrona kimioterapie 6 pompa per pergatitjen e kimioterapise . Nje respirator qe sherben per frymemarrje artificiale pas operacioneve te femijeve , 20 krevate portative qe nenat te kene mundesine te shtrihen gjate neteve prane femijeve se me pare flinin në stola per dite jave e nganjehere per muaj .20 televizora dhe nje pajisje shtese me nje kosto 32 mije Eu nga kompania vodafone qe iu bashkangjit Fushates duke mbuluar dhe drekat e vullnetareve te cilet erdhi nje moment trokiten ne deren e tyre duke iu kerkuar te mbulonin Kte pjese pasi leket e tyre mbaruan .

Gjithcka u be dhe shkoi mbare deri ne Kte pike . Ishte organizzata The Children For Peace qe pergjate Fushates akreditoi Albana Osmani si Ambasadore e Paqes per Shqiperine duke vleresuar kete iniziative si shining star idea , dhe ne kete fundvit cmimi I filantropise se vitit 2017 shkoi pikerisht per Lulediellin . “Te gjitha keto vleresime I cmoj shume” tha Albana , por keto gjera behen me zemer dhe nuk kane nevoje per cmim . Dhe pse jane inkurajim qe You are a sunflower te shkoje global ne 2018 me bluzat luledielli pasi Ky eshte vizioni yne .

Qe ne dashur Zoti ta realizojme ! Tashme prej 24 oresh te rinjte kane hapur zyrtarisht website e tyre qe prezanton Fondacionin e themeluar me nje bord dhe Ambasadore femra shume te nderuara dhe fisnike dhe me profile te njohura ne fushen e filantropise dhe te respektuara ne karrierat e tyre dhe mbi te gjitha nena te femijeve me zemren prane tyre dhe prane cdo femije shqiptar .

Tashme Ky Fondacion ka 4 projekte per te ndihmuar Spitalin Rajonal te Elbasanit , Spitalin e Kukesit , Spitalin e Prishtines QKUK Onkohematologjine , dhe Spitalin 5 Pediatria . Poshte cdo kauze ka nje opsion Donate Now ku mund te jepni kontributin tuaj . Qofte edhe nje pound Eu apo leke vlen per ata shume ! Duke vizituar website ju mund te lexoni me vemdje cdo detaj per gjithcka po ndodh me Shqiperine tone !