Një kthesë në formë “U” e kanë cilësuar mediat britanike qëndrimin e qeverisë së Boris Xhonsonit për pandeminë e coronavirusit. Ky ndryshim ka ardhur pas alarmit që kanë dhënë shkencëtarët e thirrur nga qeveria për ta këshilluar atë, të cilët megjithatë janë të ndarë në qëndrime mes tyre. Por më në fund është shkuar në planin e masave drakoniane që nis nga zbatimi të premten në mëngjes. Po cfarë parashikojnë shkencëtarët britanikë? Sir Patrick Vallance, këshilltari kryesor shkencor, në dëshminë e tij për komisionin parlamentar të shëndetit ka thënë se Covid-19 është më I rëndi “jo vetëm në një gjeneratë, por potencialisht për 100 vjet”.

Sir Patrick Vallance ka qenë dakord me Jeremy Hunt, kryetarin e komisionit të shëndetit që supozonte 1 vdekje për 1000 të prekur nga koronavirusi që do të thotë 67,000 viktime në Britani. Sir Patrick duke zbritur shifrat me 8,000 të vdekur në çdo vit nga gripi është shprehur se: “Nëse do të mund të mbajmë shifrat 20,000 e më poshtë, ky është një rezultat i mirë për vendin. Por sado e tmerrshme, numri i vdekjeve mund të jetë është më i madh dhe presioni mbishërbimin shëndetësor do të jetë i lartë”, ka thënë ai.

Masat drastike

“Ska dreka të diele me nipërit e mbesat”, tha Sir Patrick Distancimi social do të duhet derisa të bëhet e qartë se rastet janë më të ulta se sa mundësitë e Shërbimit Shëndetësor për ti trajtuar. Ai shton se në afat të gjatë “vaksinat janë përgjigjja e vetme për këtë”, por ata nuk do të jenë në dispozicion për së paku një vit. Ndaj gjatë kësaj kohe kufizimet mund të lehtësohen vetëm gradualisht. “Nuk e di se për sa kohë do të duhen këto masa. Padyshim që nuk janë për dy javë. Do të kalojnë muaj”, tha ai. Duke ju referuar kundërshtarëve të këtyre masave ai është shprehur “Do të kisha shumë dëshirë që ata të kenë të drejtë e unë jo. Do të më bënte shumë të lumtur gabimi im.”

Parashikimi i shkencëtarëve

I gjithë informacioni i Sir Patrick bazohet në punën studimore të Grupit Këshillimor Shkencor për Emergjencat (SAGE), të cilin ai kryeson. Neil Ferguson nga Imperial College ka paraqitur në atë grup shkencor një modelim të shpërthimit, një document që i dha ndryshim të menjëhershëm qëndrimit britanik për Covid-19, sipas të cilit bazuar në të dhënat e shfaqura, Britania ishte shumë më afër nga se besohej përballë rritjes eksponenciale të të prekurve. Modelimin i Ferguson për qeverinë bazohej edhe në grafikët e përhapjes dhe ecurisë së epidemisë në Itali dhe Kinë. “Ne kemi kohën e duhur. Ne jemi rreth tre javë ose prapa Italisë, dy javë prapa Francës dhe Spanjës, kështu që ne duhet të marrim vendime më të shpejta sesa vendet e tjera evropiane”, tha ai për BBC. Por skenari i tij bazuar në atë që po ndodh në Itali sugjeron se megjithë strategjibë e “zbutjes” në Britani mund të ketë deri 260,000 të vdekur. “Jemi duke folur për një epidemi katastrofike”, është shprehuar profesori Ferguson.